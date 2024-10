Elden kira dönemi bitiyor... En az ceza 5 bin lira olacak

Haberin Devamı

KİRA ödemesini elden alan ya da verenler, bundan böyle para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Elden kira ödemelerine son veren tebliğ Resmi Gazete’de dün yayımlandı. Düzenlemenin detayları da netleşti. Ay itibarıyla ceza, kiranın yüzde 10’luk kısmına göre hesaplanacak. En düşük ceza tutarı ise 5 bin lira olarak belirlendi.

BANKAYA YATIRILMASI ZORUNLU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı gelir vergisi tebliğine göre konutunu, işyerini kiraya veren ve bunları kiralayanların tahsilat ve ödemelerini elden yapmaları mümkün olmayacak. Bu kişilerin bankalar veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle kira ödemelerini belgelendirmeleri (tevsik etme) zorunlu olacak.

Düzenlemede haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin yapılan tahsilat ve ödemeler de tevsik kapsamında tutuldu. Hisseli gayrimenkullerin kiralanmasında, kira bedelinin tamamının kiraya verenlerden birine bankalar veya PTT aracılığıyla ödenmesi durumunda, tevsik zorunluluğunun yerine getirildiği kabul edilecek. Eski uygulamada işyeri kira ödemeleri tutarına bakılmadan, konut kira ödemelerinde ise 500 lirayı aşması durumunda bankalar veya PTT aracılığıyla ödenmesi zorunluydu. Tebliğle konut kiralarında söz konusu sınır kaldırıldı. Tüm ödemeler banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

KİRACI DA CEZA ALACAK

Yapılan yeni düzenlemeyle artık elden ödeme yapan kiracı da cezayla karşı karşıya kalacak. Bu düzenleme yapılmadan önce sadece ev sahibine ceza kesiliyordu. Zorunluluklara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi gündeme gelecek. Ceza, zorunluluğa uymayanların her birine ve her bir işlem için uygulanacak. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 20 bin liradan, ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 10 bin liradan, bunlar dışında kalanlara da 5 bin liradan az olmamak üzere işleme konu tutarın yüzde 10’u tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bu cezalar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Bir takvim yılı içinde kesilecek ceza 20 milyon lirayı aşamayacak.

BEŞ İŞGÜNÜ MUAFİYETİ

Elden ödeme yapanlar eğer durumu takip eden beş işgünü içinde kendiliğinden İdare’ye bildirirlerse özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek.

ÖRNEKLERLE ANLATILDI

Tebliğde uygulamanın nasıl yapılacağı örneklerle anlatıldı: Ev sahibi Ali Bey gayrimenkulünü 20 bin liraya Hakan Bey’e kiraladı. Kasımda kira bedelinin elden ödendiği tespit edildi. Tevsik zorunluluğuna uyulmadığı için her ikisine de özel usulsüzlük cezası kesilecek. Kiranın yüzde 10’luk kısmı 2 bin liraya denk geliyor. Bu yüzden her ikisi de asgari tutar olan 5 bin lira ceza ödeyecek.

SAVUNMA KATKI PAYI İPTAL EDİLDİ

SAVUNMA sanayi fonuna limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık katkı payı alınmasına ilişkin düzenleme iptal edildi. AK Parti kaynakları, savunma sanayi fonuna kredi kartlarından katkı payı alınmasına ilişkin düzenlemenin yeniden getirilmeyeceğini belirtti.