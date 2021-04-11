Ekonomiye 675 milyon dolarlık destek | Ekonomi Haberleri

Akbank, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye ekonomisine 675 milyon doların üstünde destek sağladı. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+%2.50 ve Euribor+%2.25 olarak gerçekleşti.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; sendikasyon işlemiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “Uluslararası piyasalardaki olumsuz gelişmeler ve ülke risk primindeki artışa rağmen sendikasyon maliyetlerimizi Ekim 2020 işlemindeki seviyelerde tutmayı başardık. Kredimize bankalardan yenileme tutarımızın yaklaşık yüzde 126’sına karşılık gelen 792 milyon dolar tutarında bir talep geldi. Gelen bu güçlü talep sonrası sendikasyon tutarımızı hedeflediğimizin üzerinde, 675 milyon doların üstünde yeniledik. Böylece yenileme oranımız yüzde 107 olarak gerçekleşti.

Böylesi zorlu bir ortamda bankamız bir kez daha sendikasyonunu 18 ülkeden 35 bankanın katılımıyla başarıyla yeniledi. Geçtiğimiz yılın işleminde yer almayan Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan 8 yeni banka da bu işleme katıldı. Sektörümüz için referans teşkil eden bu işlemimizle Türk bankalarının sendikasyonlarının önünü de açmış olduk. Akbank’ın güçlü bilanço ve sermaye yapısı ile Türk bankacılık sistemine olan güveni tazeleyen bir sendikasyon işlemine daha imza atmaktan gurur duyuyoruz. İşlemimize katılan ve destek veren tüm yatırımcılara ve muhabir bankalara teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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