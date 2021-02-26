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Ekonomistler Türkiye için büyüme beklentisini açıkladı

26.02.2021 - 17:32
Ekonomistler Türkiye için büyüme beklentisini açıkladı | Ekonomi Haberleri

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Türkiye'nin dördüncü çeyrekte yüzde 7 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 1 Mart Pazartesi günü açıklanacak 2020 yılı 4. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistler, 2020 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 4. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 5 ile yüzde 8,3 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,2 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentisi yüzde 1,2 ile yüzde 2,5 aralığında oldu. Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyümüştü.


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