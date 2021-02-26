‹ Önceki Haber Gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğü 8,5 milyar lira oldu Gayrimenkul yatırım fonlarının büyüklüğü 8,5 milyar lira oldu Sonraki Haber › Ekonomistler Türkiye için büyüme beklentisini açıkladı Ekonomistler Türkiye için büyüme beklentisini açıkladı

British Airways'in sahibi 7.4 milyar Euro zarar açıkladı

26.02.2021 - 17:07 | Son Güncelleme :
British Airways'in sahibi 7.4 milyar Euro zarar açıkladı | Ekonomi Haberleri

British Airways'in sahibi IAG, 2020 yılında 7,4 milyar Euro zarar ettiğini bildirdi.

British Airways'in (BA) sahibi İspanyol International Airlines Group'tan (IAG) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuz faaliyet ortamı nedeniyle grubun 2020 yılında 7,4 milyar Euro (9 milyar dolar) zarar ettiği, 2021 yılında ise hava yolu sektörünün yeniden canlandırılması için dijital sağlık kartlarının uygulanmasına ihtiyaç duyulabileceği belirtildi. Açıklamada, alınan yeni kredilerle birlikte 10,3 milyar Euro hacminde likiditiye sahip olunduğu kaydedildi.

Şirket verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan IAG Üst Finans Yönetcisi (CFO) Steve Gunning, “2021 yılına çok güçlü likidite ile girdik. Bu yüzden ek finansmana ihtiyaç duymayacağız.” İfadelerini kullandı.

##$HABER_1468453$##

IAG Üst Yöneticisi Luis Galle ise, İngiltere’nin karantinadan çıkış tedbirleri kapsamında mayıs ortası gibi uluslararası seyahatlerdeki kısıtlamaları kaldırmasının sektörü olumlu yönde etkilemesinin beklendiğini, dijital sağlık kartlarının uygulanması halinde bunun da pazarı olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

IAG bünyesinde, British Airways, Iberia, Aer Lingus, Level, Vueling, IAG Loyalty, IAG Cargo, IAGGBS adlı şirketini bulunduruyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4278 Değişim: 1,02%
Düşük 7,3038 26.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
9,0158 Değişim: 0,66%
Düşük 8,8746 26.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
413,72 Değişim: -1,15%
Düşük 412,91 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.