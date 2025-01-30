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Ekonomik güven endeksi yükseldi

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#Ekonomik Güven Endeksi#Veri#TÜİK
Ekonomik güven endeksi yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 10:03

Ocak ayında Ekonomik güven endeksi 99,7'ye yükseldi.

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Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekonomik güven endeksi 99,7 oldu

Ekonomik güven endeksi Aralık ayında 98,9 iken, Ocak ayında %0,8 oranında artarak 99,7 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Ocak ayında tüketici güven endeksi %0,4 oranında azalarak 81,0 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,1 oranında azalarak 102,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,5 oranında artarak 116,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,4 oranında artarak 114,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,6 oranında artarak 91,7 değerini aldı.

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#Ekonomik Güven Endeksi#Veri#TÜİK

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