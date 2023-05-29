Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında arttı | Ekonomi Haberleri

Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi %4,0 oranında artarak 91,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı seviyede kalarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,6 oranında azalarak 117,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,4 oranında artarak 116,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %4,3 oranında artarak 92,2 değerini aldı.

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