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Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında arttı

29.05.2023 - 10:05 | Son Güncelleme :
Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında arttı | Ekonomi Haberleri

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 102,2 iken, Mayıs ayında %1,4 oranında artarak 103,7 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi %4,0 oranında artarak 91,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı seviyede kalarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,6 oranında azalarak 117,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,4 oranında artarak 116,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %4,3 oranında artarak 92,2 değerini aldı.


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