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Ekonomik güven endeksi geriledi

30.07.2024 - 10:32 | Son Güncelleme :
Ekonomik güven endeksi geriledi | Ekonomi Haberleri

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 95,8 iken, Temmuz ayında %1,5 oranında azalarak 94,4 değerini aldı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, bir önceki aya göre Temmuz ayında tüketici güven endeksi %3,1 oranında azalarak 75,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,8 oranında azalarak 98,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,1 oranında azalarak 114,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,5 oranında azalarak 107,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,9 oranında azalarak 87,1 değerini aldı.

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