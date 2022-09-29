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Ekonomik güven endeksi açıklandı

29.09.2022 - 10:21
Ekonomik güven endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Ekonomik güven endeksi Eylül ayında aynı düzeyde kalarak 94,3 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Eylül ayında aynı düzeyde kalarak 94,3 değerini aldı. Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 72,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 118,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,7 oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 88,1 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında azalarak 100,2 değerini aldı.

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