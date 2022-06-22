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Ekonomi zirvesinde ‘fiyat istikrarı’ vurgusu

22.06.2022 - 08:26
Ekonomi zirvesinde ‘fiyat istikrarı’ vurgusu | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, “Yurtiçinde stratejik tarım ürünleri başta olmak üzere arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin tedbirler ve gerçekleştirilecek ilave çalışmalar değerlendirilmiştir” denildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dün toplanan kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurumların temsilcileri katılım sağladı.

GIDADA ARZ GÜVENLİĞİ

Kurul sonrası yapılan yazılı açıklamada; son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamında Türkiye ekonomisine ilişkin genel görünüm ve beklentilerin yanı sıra yılın geri kalan dönemi için kamu maliyesine yönelik öngörülerin değerlendirildiği, ek bütçe süreci ile ilgili temel hususların üzerinde durulduğu aktarıldı. Açıklamada, “Son dönemde küresel ölçekte gıda tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar ve yüksek fiyat artışları kaynaklı sorunlar da dikkate alınarak, yurtiçinde stratejik tarım ürünleri başta olmak üzere arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin tedbirler ve gerçekleştirilecek ilave çalışmalar değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, Erken Uyarı Sistemi’nin çıktıları da göz önünde bulundurularak gıda enflasyonuna yönelik atılması gereken adımlar ele alınmıştır” ifadeleri kullanıldı. 

İTHALATI AZALTMA HEDEFİ

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı: “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile Proje Bazlı Teşvik Sistemi gibi uygulamalar kapsamında kaydedilen gelişmeler detaylı şekilde görüşülmüştür. Söz konusu uygulamaların yurtiçindeki üretim kapasitesini artırmak ve ara mallardaki ithalata bağımlılığı azaltmak suretiyle büyümeye ve cari işlemler dengesine sağlayacağı katkının artırılmasına yönelik çalışmalar üzerinde durulmuştur. Son olarak, daha önceki EKK toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirilmiş; bu kapsamda atılması gereken destekleyici adımlar tartışılmıştır.” 

 


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