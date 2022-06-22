Havadaki krize Türk işçi önerisi | Ekonomi Haberleri

Almanya’da yaklaşan okul tatili öncesinde havalimanlarında görevli personel eksikliği büyük sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Alman hava yolu devi Lufthansa’dan sonra tatilcilerin tercih ettiği ucuz uçak bileti sunan Easyjet havayolu şirketi de personel eksikliğinden dolayı Avrupa’da bir çok uçuşunu iptal etmek zorunda kaldı.

Alman Havayolu Taşımacılığı Şirketleri Birliği’nin (BDL) Federal Ekonomi Bakanlığı’na yazdığı ve Türkiye’den yer hizmetlerinde çalışacak 2 bine yakın personel getirilmesinin önünün açılmasına yönelik mektup daha çok tartışılmaya başlandı.

Hürriyet gazetesinden Murat Tosun'un haberine göre; bu konu ARD televizyonunda yayınlanan “Hart aber Fair” adlı siyasi tartışma programında da gündeme geldi. Havalimanlarındaki sorunların ele alındığı tartışma programının konuğu olan BDL Genel Sekreteri ve Federal Ulaştırma Bakanlığı eski Müsteşarı Matthias von Randow, Türkiye’den 2 bine yakın yer personelinin gelebileceğini ancak kolay izin alamadıklarını belirtti.

‘İSTİSNAİ İZİN ŞART’

Matthias von Randow, “Almanya’da iş piyasası boşaldı. Yurtdışından eleman arıyoruz çünkü acil bir durum söz konusu. Sadece güvenlik personeli değil, aynı zamanda bavulları uçağa yerleştirecek güçlü kuvvetli personel de eksik. Şu anda iş piyasasında yeteri kadar personel bulamıyoruz. Çok acil bir durum ve Türkiye’den 2 bine yakın personel bize hizmet vermek için hazır bekliyor. Hem de hemen gelebilecekler. Bu durumu Federal Hükümete ve Federal Çalışma Bakanlığı’na bildirdik. Federal Ulaştırma bakanlığının konuyu bir an önce açıklığa kavuşturma yönündeki açıklamasını olumlu karşılıyoruz. Eğer onay sonbaharda veya kış aylarında çıkacak olursa işimize yaramaz. Çünkü bu konuda çözüm için bir şans var ve bunun federal hükümete bildirdik. Yaklaşık 2 bin Türk’ün buraya gelebilmesi için istisnai bir izin verilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Programın konuklarından Federal Hükümet Turizm sorumlusu Yeşiller Milletvekili Claudia Müller de bu konunun federal hükümet içinde tartışıldığını ifade etti. Müller, Ulaştırma Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen bir bölüm koordinasyonunun konuyla ilgilendiğini kaydetti.

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