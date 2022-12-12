Ekonomi torbası Meclis’te | Ekonomi Haberleri

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren torba teklifle, özelleştirme döneminde TEDAŞ’a devredilen elektrik fatura borçları yeniden yapılandırılırken, BOTAŞ’ın Hazine’ye olan borçları da mahsuplaşma yoluyla siliniyor.

Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz'ın haberine göre; teklif özetle şu yenilikleri içeriyor: Madencilik faaliyetlerinin zeytinlik alanlarına denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının, izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca izin verilebilecek.

BOTAŞ BORÇLARINA MAHSUPLAŞMA

BOTAŞ’ın ödenmemiş vergi ve idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları mahsuplaşma yoluyla silinecek. Mahsuplaşma karşılığında BOTAŞ, 31 Aralık 2022 tarihine kadar oluşacak Hazine’den görevlendirme bedeli alacaklarından vazgeçecek.

Özelleştirme döneminde TEDAŞ’a devredilen ve 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinebilecek. Dava ve icra işlemleri sona erecek. 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle ödenmemiş ve yapılandırılmamış borçların ana para kısmına ise taksit olanağı getiriliyor. Bunun için abonelerin 2023 yılı eylül ayı sonuna kadar TEDAŞ’a yazılı başvuru yapması gerekecek. Borçlar, her yılın ekim ayı sonuna kadar 5 eşit taksitle faizsiz olarak ödenecek.

LİMANLARDA İŞLETME SÜRESİ

Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Devlet Demiryollarına ait limanların işletme sürelerinde de düzenlemeye gidiliyor. Bu limanların işletme süreleri 49 yıla kadar uzatılabilecek.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel dün Meclis Genel Kurulu’nda, zeytinliklerle ilgili düzenlemelerin Anayasa Mahkemisi’nce daha önce iptal edildiğini anımsatarak, “Zeytinliklerin kesilmesi, mümkünse taşınması, acilen maden aramasına açılması. Ya, bu da Anayasa’ya aykırı. Anayasa Mahkemesi’nin dilinde tüy bitti. Zeytinin özel bir yeri var, ormanların özel bir yeri var. Kimse ‘Maden çıkarılmasın’ demiyor ama bu mu şimdi?” dedi

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