Piyasalarda faiz haftası | Piyasa Haberleri

Önümüzdeki hafta piyasaların gündemi oldukça yoğun. Bir bakıma kararlar haftası. ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarından faiz kararları gelecek.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın yeni yazısı...

En çok merak edilen 14 Aralık’taki ABD Merkez Bankası (Fed) kararı olacak. Piyasaların gözü kulağı orada olacak desek yeridir. 50 mi, yoksa 75 baz puanlık mı artırım olacak? Piyasalara Fed başta olmak üzere öncü merkez bankalarının para politikaları yön vermeye devam ediyor. Bu konudaki algı ve beklentiler o kadar çok sıklıkla değişmeye başladı ki bu toplantıya ilişkin net bir beklentiden söz etmek zor. Geçmiş toplantılarda daha net bir piyasa görüşü vardı. ABD enflasyonundaki düşüşle birlikte Fed Başkanı Powell’ın “Aralık toplantısından itibaren faiz artırımını yavaşlatmaktan” söz etmesini piyasalar olumlu algılamış ve 50 baz puanlık faiz artırım olasılığı yüzde 85 seviyesine yükselmişti. Sonraki aşamada, başta ABD tarım dışı istihdamının 200 bin beklentiye karşılık 263 bin gelmesi, ABD 3.Çeyrek büyümesinin (GSYH) beklentileri aşarak yüzde 2.9 olarak açıklanması ve PMI verilerinin yüksek gelmesi ekonomideki güçlü görünümün sürdüğü değerlendirmelerini beraberinde getirdi.

RESESYON SENARYOLARI

Bu durum Fed’in elinin rahatladığı ve agresif faiz artırımlarının devam edebileceği algısını öne çıkarınca tekrar 75 baz puan ağırlık kazandı.

Faiz artırımı devam edecek ise diye başlayan değerlendirmeler ile ekonomilerde yavaşlama ve resesyon senaryoları yeniden devreye girdi. Bununla birlikte Fed’in ABD ekonomisini resesyona sokmadan, “yumuşak inişi” başarabileceği konusundaki görüşler nispeten azaldı. Ayrıca petrol fiyatı başta olmak üzere bu yönde fiyatlamalar da yapılmaya başlandı. Bunun yansımaları ABD tahvil faiz oranlarında kendini belirgin olarak gösterdi. Kısa vadeli tahvil bono faiz oranları ile 10 yıllık bono faiz oranı arasındaki makas oldukça açıldı. 10 yıllık ABD bono faiz oranı yüzde 3.50 seviyelerine çekildi. ABD doları zayıflarken doların Euro ve Japon Yeni ağırlıklı olmak üzere altı para birimine karşı değişimi gösteren dolar endeksi 104 seviyesine geriledi. Euro hafif değer kazanımıyla Euro/dolar paritesi 1.05 seviyesine yükseldi.

Resesyon fiyatlamasına maruz kalan petrol fiyatındaki düşüş ise ivme kazandı.

PETROL 77 DOLARA İNDİ

Brent petrol 77 dolara kadar geriledi. Ekonomideki bekleyişlerin değişmesi petrol kadar emtia fiyatlarına da yansıma gösterdi. Sanayi emtiaları (çelik, bakır) yükselirken tarım emtiaları da (buğday, kahve, pamuk) düşüş yönünde hareket etti. Piyasalar bu ahval ve şerait içinde 14 Aralık Fed toplantısını beklemeye başladı. 50 baz puanlık artırım olumlu, 75 baz puanlık artış ise parasal sıkılaşmanın devamı olarak görülüp olumsuz algıya neden olması olası görülüyor. Çarşamba gününe kadar bu algı değişmezse tabii ki. Malum bu aralar sıkça değişiyor. Halen 50 baz puanlık artırım daha ağırlıklı görülüyor. Ayrıca toplantının ardından Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları da ileriye yönelik projeksiyonlar açısından önemli olacak. Dış piyasalarda sakin seyirle bekleyiş havası sürüyor.

BORSA İSTANBUL ÇABUK TOPARLANDI

Borsa İstanbul’da çarşamba günü görülen kâr satışlarıyla yaşanan geri çekilmelerde alımların gecikmeden gelmesi olumlu bir gelişme. Yüksek enflasyona karşı getiri arayışı ve hisse senetlerinin alternatif olarak geçerliliğini koruması önemli bir etken olarak geçerliliğini koruyor. Kur Korumalı Mevduata (KKM) ilginin zayıflaması, döviz kurlarındaki yatay seyir, düşük faiz ortamı tasarruf sahiplerini hisse senetlerine yöneltmeye devam ediyor. Öyle ki, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, son iki ayda 650 bin yatırımcı borsaya geldi. Son bir yılda ise yatırımcı sayısının 1 milyon arttığı bildirildi. Bu dönem dış piyasaların sakin seyri ve piyasa bozucu bir haberin gelmemesi borsadaki iyimserliğe ayrıca katkı veren durum. Birkaç hafta içinde 12/2022 dönem bilanço beklentileri de fiyatlanmaya başlayacak. Bununla birlikte olumlu gelişmelerin önemli ölçüde fiyatlara dahil olduğu, yeni beklenti ihtiyacının devam ettiği gibi faktörleri de dikkate almakta yarar var.

BORSADA 5 BİN SEVİYESİ ÖNEMİNİ KORUYOR

Borsada kâr satışlarıyla birlikte ekim ayından bu yana devam eden çıkış trendinin altına salınım gerçekleşti. Ancak alım fırsatı olarak görülüp tekrar toparlanma yaşandı. Geri çekilme bu aşamada “kaçak, ihmal” olarak değerlendirilebilir. Çıkışın devamı ve trendin tekrar yakalanması için 5 bin seviyesinin üzerinde kalınması önemli olacak. Bu seviyenin üzerinde tutunamaz ise tekrar kâr satışları gündeme gelebilir. 5 bin seviyesinin üzerinde verilecek sonraki dirençler ise 5 bin 100 ve 5 bin 250-5 bin 400 seviyelerinde bulunuyor. Endekste kâr satışlarına rağmen çıkış hareketi gücünü koruyor.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ OCAKTA

Kasımda enflasyon artışı hızında uzun bir aradan sonra yıllık bazda gerileme oldu. TÜFE, kasımda yüzde 2,88 artarken ekimde yüzde 85,51 olarak açıklanan yıllık enflasyon baz etkisinin de devreye girmesiyle yüzde 84,39’a geriledi. Aralıktan itibaren enflasyon verileri üzerinde baz etkisi daha fazla hissedilecek. Aralık/2021 ayında TÜFE’nin yüzde 13.58, Ocak/2022’de ise yüzde 11.10 olması, bu aşamada döviz kurları ve kamu zamlarında sert artışlar olmaması, petrol fiyatındaki düşüşlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki indirimler gibi faktörlere bakılırsa, enflasyon artış hızında daha belirgin düşüşler olası görülüyor.

YABANCILAR ETKİSİZ

TCMB verilerine göre 2 Aralık ile biten haftada yabancı yatırımcılar; hisse senetlerinde 339,7 milyon dolar alım, tahvil bonoda (DİBS) 36.3 milyon dolar satışta görüldüler. Hisse senetlerinde son 5 haftadır alım yönünde hareket ediyorlar. Tutar olarak en büyük alımı önceki hafta yaptılar. Ancak yabancı takası tekrar yüzde 30 seviyesinin altına geriledi. Yerli alımlarının oran olarak yabancı yatırımcılardan daha fazla olması esas etken olarak görülebilir. Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar kasımda net 238,7 milyon dolar alım yaptı. Yerli yatırımcı ilgisi dışında yabancı yatırımcıların da alıma geçmeleri olumlu. Ancak Borsa İstanbul’daki işlem hacmini dikkate aldığımızda yabancıların piyasa üzerinde etkili olduğunu söylemek zor. 2 Aralık haftasında TCMB brüt rezervlerdeki artışın devam ederek önceki haftaya göre 2.4 milyar dolar artışla 124.9 milyar dolara çıkması, bankalardaki döviz mevduatının yaklaşık 1 milyar dolar düşüşle 203.8 milyar dolara çekilmesi kayda değer gelişmeler.

AVRUPA VE İNGİLTERE FAİZ KARARLARI DA ÖNEMLİ

Fed daha çok göz önünde olsa da 15 Aralık’ta Avrupa ve İngiltere faiz kararları da yakından takip edilecek. Her iki merkez bankası için de 50 baz puanlık artırımlar öngörülüyor. Diğer yandan enflasyon ağırlıklı bir gündem de olacak. 13 Aralık’ta ABD, Almanya, 14 Aralık’ta ise İngiltere enflasyon verileri yakından izlenecek. Son veriler ABD’de daha belirgin olmak üzere enflasyon oranlarında düşüş eğilimi belirmeye başlamıştı. Özellikle Fed toplantısı öncesine denk gelmesi nedeniyle ayrıca önemli olacak. Petrol ve tarım başta olmak üzere birçok emtia fiyatındaki düşüşlerin enflasyondaki gerilemeye katkı vereceğine dair haklı görüşler öne çıkmaya başladı.

YUKARIDA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.

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