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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

30.11.2022 - 13:50 | Son Güncelleme :
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulunda (EKK), son dönemdeki yurt dışı ve yurt içi gelişmeler ekseninde Türkiye ekonomisine ilişkin mevcut görünüm ve beklentiler ele alındı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun katılımıyla Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

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Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda son dönemdeki yurt dışı ve yurt içi gelişmeler ekseninde Türkiye ekonomisine ilişkin mevcut görünüm ve beklentilerin ele alındığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Cari yılın bütçesine ilişkin olarak yılın geri kalan dönemi için değerlendirmelerde bulunulmuş ve genel olarak da kamu maliyesi tarafında önümüzdeki döneme yönelik öngörüler tartışılmıştır. Küresel boyutta önemini koruyan gıda arz güvenliğine yönelik mevcut durumun görüşüldüğü toplantıda, ülkemizde bu çerçevede yapılan çalışmalarla birlikte önümüzdeki dönemin projeleri üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, uluslararası alanda tarım konusunda geliştirilebilecek işbirliği imkanları değerlendirilmiştir. Toplantıda son olarak daha önceki toplantılarda alınan kararların ilerleme durumları gözden geçirilmiş, atılması gereken ilave adımlara ilişkin görüşler dile getirilmiştir.”

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