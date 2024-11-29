Ekimde ihracat 23.5 milyar dolar oldu

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Ekim ayı ithalatı ise aynı kalarak 29.4 milyar milyon dolar olarak gerçekleşti. TÜİK’le birlikte oluşturulan verilere göre dış ticaret açığı da ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.5 azalarak 5 milyar 909 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ekim 2023’te yüzde 77.5 iken geçen ay yüzde 79.9’a yükseldi.

AÇIK YÜZDE 30.1 AZALDI

Dış ticaret verileri ışığında ocak-ekim döneminin dış ticaret verilerine bakıldığında 10 aylık ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.1 artışla 216 milyar 195 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 7.2 azalarak 282 milyar 49 milyon dolara geriledi. Böylece ocak-ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 30.1 azalarak 94 milyar 267 milyon dolardan 65 milyar 853 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 69’dan yüzde 76.7’e yükseldi.

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Ekimde enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 97.2 olarak hesaplandı.

Ekim ihracatında imalat sanayiinin payı yüzde 93.3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2.5 oldu. Ocak-ekim dönemine göre bakıldığında ise imalat sanayisinin payı yüzde 94.2 oldu.

İthalatta, ocak-ekim döneminde ara mallarının payı yüzde 69.4, tüketim mallarının payı yüzde 15.6 ve sermaye mallarının payı yüzde 14.9 oldu.

‘EN YÜKSEK EKİM İHRACATI’

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ekim ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. “Dış ticarette ve cari işlemlerdeki ümit verici olumlu gelişmeler ekim ayında da devam etti” diyen Bolat, ekonomi programının meyvelerinin alındığını söyledi. Bolat açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Dış ticaret açığı tepe noktası olan 2023 Mayıs ayına göre 2024 Ekim ayı itibariyle tam 44.3 milyar dolar gerilemiştir. Ekim ayı dış ticaret verilerine göre; ihracatımız yüzde 3.1 oranında artışla 23.5 milyar dolar olmuştur. Böylece Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleşmiştir.”