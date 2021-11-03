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Ekimde en çok fiyatı düşen limon oldu

03.11.2021 - 11:01
Ekimde en çok fiyatı düşen limon oldu | Ekonomi Haberleri

Tüketici fiyatları bazında ekimde en fazla fiyat artışı yüzde 48,26 ile kadın hırkası, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34,68 ile limonda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kadın hırkasındaki fiyat artışını yüzde 44,18 ile erkek montu, yüzde 41,54 ile erkek kazağı izledi.

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 39,98 ile çocuk kazağı, yüzde 39,80 ile erkek kabanı, yüzde 36,99 ile sivri biber yer aldı.

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Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34,68 ile limonda oldu. Bunu yüzde 25,25 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 11,96 ile elma, yüzde 7,43 ile havuç, yüzde 6,14 ile kuru soğan takip etti.


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