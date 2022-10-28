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Eğlencede yurtdışı atağı

28.10.2022 - 09:34 | Son Güncelleme :
Eğlencede yurtdışı atağı | Ekonomi Haberleri

Pandemi sonrası yatırımlarını sürdüren Jolly Joker, Türkiye’de ve yurtdışında yeni mekanlar açmayı planladığını açıkladı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Franchise yatırımları ile birlikte 2021-2022 sezonunda 200 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını söyleyen Jolly Joker Genel Müdürü Can Aydoğdu, “Bu yıl mekanlarımızda 1.5 milyon kişiyi ağırlamayı ve yıl sonunda 230 milyon TL ciro hedefliyoruz.Gelecek sene ise bu hedefimiz yeni açılacak mekanlarla 300 milyon TL ciro olacak. Şu an 6 şube olarak faaliyet gösteren pub’larımızı artırarak, 2023 senesinde 20 şubeye ulaşmayı öngörüyoruz. Bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz Jolly Joker Harbiye Yaz Konserleri’nde 10 günde 46 bin 254 müzikseveri ağırladık. Gelecek yıl yine yaz döneminde açık hava konserlerine İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerde devam edeceğiz. 10 şehirde 19 farklı mekanımızla büyük bir aileyiz. Franchise ile yurt dışına açılma planlarımız mevcut. Konseptlerimizi önce Avrupa ve Türki Cumhuriyetler’e taşıyacağız” açıklamasını yaptı.


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