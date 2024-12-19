Eğlence sektöründe sürdürülebilir projeler İstanbul’daki fuarda buluşacak

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350'den fazla firmanın katılımı beklenen ve Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen fuar bu yıl "Mutluluk Ekosistemi İnşa Ediyoruz" mottosuyla, çok sayıda firma, yatırımcı ve profesyoneli bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Fuar hakkında konuşan Tureks Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Fuar Organizatörü Nergis Aslan, “Sağlıklı bir toplum ve sosyalleşme için alan yaratma ve mutlu şehirler oluşturma konularına odaklanmaya devam ediyoruz. Bu misyon kapsamında 2025 fuar temasını ‘Sürdürülebilir bir hayata katkı’ olarak belirleyerek, aslında toplumsal yaşamı iyileştirmek ile sürdürülebilirliğin iç içe ve tamamlayıcı unsurlar oluşunu ön plana çıkaracağız. Bu yılki fuarda, sektördeki profesyonellere sadece bir ürün sergisi değil, aynı zamanda geleceğe yönelik bir vizyon sunmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir yaşam alanları yaratma, mutluluk ve refahı artıran tasarımlar konularında yoğunlaşacağız. Fuarda, eğlence sektörü için çevre dostu, uzun vadeli etkileri olan projeler ve tasarımlar ön plana çıkacak. Katılımcılar, sektördeki dönüşümü başlatacak bu yenilikçi projelerle tanışma fırsatı bulacak. Aynı zamanda, fuar, sektördeki en güncel yeniliklerin ve teknolojilerin sergileneceği bir platform olacak” açıklamasında bulundu.