Eğitime büyük yatırım

Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman Valisi Osman Varol, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Erdemoğlu ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Erdemoğlu ailesi olarak babamız Mehmet Erdemoğlu’nun ilkeleri doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerimize aralıksız devam ediyoruz. Başta eğitim olmak üzere ve ülkemizin ihtiyacı olan her alanda eserler yapmaya ve halkımızın hizmetine sunmaya kararlıyız. Yaptığımız eserlerin yanı sıra Besni ilçemizin bütün köylerine internet ağı sağladık. Sekiz ile on iki yaş aralığındaki çocuklarımız için bilim setleri dağıtmaya başladık. Bizler doğup büyüdüğümüz bu topraklardan Aziz Sancar gibi bilim insanları yetişmesini istiyoruz. Biz eserleri yapıp devletimize teslim ediyoruz. Bundan sonra görev sizlere düşmektedir. Örnek olarak söylemek gerekirse Besni İlçemizde yaptırdığımız Ali Erdemoğlu Fen Lisemiz bu yıl bölgenin en başarılı okulu olmuştur. Bizim dileğimiz tüm okullarımızda bu başarının sağlanmasıdır. Bir Çin atasözünde şöyle denilmektedir. Bir yılı düşünüyorsanız buğday ekiniz, on yılı düşünüyorsanız ağaç dikiniz, eğer yüz yılı düşünüyorsanız insan yetiştiriniz. Biz önümüzdeki yüzyılı düşünüyoruz” diye konuştu.