ECB para musluklarını açık tutacak | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ekonomik toparlanmanın güçlenmesine rağmen para musluklarını açık tutacak.

Borçlanma maliyetlerindeki olası bir yükselişin henüz oluşmaya başlayan ekonomik toparlanmayı zora sokacağından kaygılanan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), bugünkü para politikası toplantısında ekonomiyi canlandırma amaçlı önlemlerde değişiklik yapmayacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Pandemi kaynaklı çift dipli ekonomik daralmadan henüz çıkmakta olan 19 devletin oluşturduğu Euro Bölgesi ekonomisi, ayakta kalmak için ECB'nin olağanüstü canlandırma tedbirlerine güvenmekteydi. Her ne kadar koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesiyle ekonomik büyüme hızlansa da, ECB yetkilileri temkinli kalmayı yeğliyorlar.

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın ve ECB yönetimindeki Fabio Panetta'nın yakın zamandaki açıklamaları, tahvil alımlarının azaltılmasının mümkün olmadığını işaret ederek, Haziran'daki tartışmaların bugünkü para politikası toplantısından önce fiili olarak sona erdiğini gösterdi. ECB yetkilileri, aşılama programlarının hızlandığını ve ekonomik büyüme beklentilerinin iyileştiğini ortaya koysalar bile bu durum değişmeyecek gibi gözüküyor.

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ECB yönetim kurulu üyesi Panetta, acil durum tahvil alımlarındaki herhangi bir azaltımı kesin bir şekilde reddederken, Başkan Lagarde ise merkez bankasının 1.85 trilyon dolarlık Pandemi Acil Durum Satın Alma Programı'nı (PEPP) küçültmeyi tartışmak için "çok erken" olduğunu belirtmişti.

Her ne kadar yetkililerin farklı bir yol izlemeyi tercih etmeleri hâlâ mümkün olsa da, ECB üyeleri genellikle başkanın arkasında saf tutmaktalar ve altı üyeli icra kurulu tarafından sununlan teklifleri nadiren değiştirmekteler.

Orta vadeli enflasyon taminlerinin zayıf olması ekonomiye olan güçlü desteğin sürdürülmesinin arkasındaki ana gerekçe olarak duruyor. Ancak yetkililer borçlanma maliyetlerinin hafifçe yükseliyor olmasından da kaygılılar. Bu yüzden ECB'nin verdiği desteklerden herhangi bir geri adım atması halinde tehlikeli bir piyasa oynaklığının oluşma riski ortaya çıkabilir.

Berenberg ekonomisti Holger Schmieding, "ECB'nin Pandemi Acil Durum Satın Alma Programını son hızda sürdürme gerekçesinin artık Mart'taki kadar güçlü olmadığını kabul etmesinden önceki bekleyişi ne kadar uzun sürerse, gelecekte daha az varlık satın alma (sürecine) yapacağı geçiş de o kadar az yumuşak olur" dedi.

Schmieding, "Böyle olursa, tahvil getirileri bir süre sonra güçlü bir şekilde yükselebilir" dedi. Euro bölgesi devlet tahvili getirileri şu anda Nisan'dan beri olan dip seviyesinin yakınında işlem görüyor.

EYLÜL'E KADAR PARA POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİK OLMASI ZOR

Durumu daha karmaşık hale getiren unsur ECB'nin büyüme ve enflasyon tahminlerinin tamamını olmasa da çoğunu büyük ihtimalle hafifçe yükseltecek olması.

Uzun süredir aşağı yönlü risklere dikkat çeken ECB artık risklerin "dengelendiğini" ilan edip para politikası duruşunda değişiklik sinyali verebileceği gibi büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize edebilir.

Euro Bölgesinde artmaya devam eden enflasyon, geçen ay ECB'nin yaklaşık %2 olan enflasyon hedefini aşmıştı. Ancak yetkililer ekonominin pandemiden önceki seviyesine tekrar ulaşması için bir yıl daha gerektiğini belirterek, enflasyondaki yükselişin fiyat baskılarının hakim olduğu yeni bir dönemin başlangıcı olmadığını, daha çok geçen yıl düşen enerji fiyatlarının yükselişinden kaynaklandığını ifade ettiler.

ECB'nin odak noktası olan fiyat baskılarının güçsüz durması ve ücretlerin büyümesindeki zayıflık gelecek yıllarda aşırı derecede düşük enflasyon oranları görülebileceğine işaret ediyor.

Avrupa, ekonomik toparlanma konusunda ABD'nin çok gerisinde olduğu için ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) önce canlandırma desteklerinin herhangi bir şekilde geri çekilmesi tehlikeli bir sinyal olarak algılanabilir.

Bugün TSİ 15.30'da açıklanacak olan ABD Mayıs tüketici fiyat endeksinin fiyatlarda %4.7 artışı işaret etmesi bekleniyor. ABD Nisan TÜFE'si yüzde 4.2 olarak açıklanmıştı. ABD'nin enflasyonunun yüksek gelmesi halinde Fed'in varlık alımlarını azaltması konusundaki spekülasyonlar yeniden alevlenebilir.

Çin ve Japonya'daki üretici fiyat endeksleri de artan emtia fiyatlarından ötürü son on yıldaki en hızlı artışını kaydetmişti.

Societe Generale ekonomisti Anatoli Annenkov, "Piyasaların tahvil alımlarının azaltılmasıyla ilgili konuşmalardan duyduğu tedirginlik ve ECB'nin yaz boyunca tahvil alımlarının azaltılması konusunda ABD'deki hazırlıklarla arasına mesafe koyma isteğine bakılırsa, ECB büyük ihtimalle Eylül'e kadar satın alımlarda bir değişiklik yapılmayacağı sinyalini verecek" dedi.

Reuters'ın ekonomistlerle yaptığı ankete göre, acil durum varlık satın alımlarında sona yaklaşılıyor ve yetkililer 2022 Mart'ında sonlanması planlanan varlık alım programının süresini büyük ihtimalle uzatmayacaklar. Bu da acil durum tahvil alımlarının dışında bir yol haritası çizilmesi konusunda yetkililerin üzerinde baskı oluşturuyor.

Orta vadeli enflasyon beklentileri düşük kalırken, PEPP kapsamındaki satın alımların azaltılmasına yüksek ihtimalle ECB'nin daha az esnek fakat daha açık uçlu Varlık Satın Alma Programı'nın (APP) genişlemesi eşlik edecek ve bu süreç ECB'nin desteğinin daha az bonkör olsa bile gelecekte devam edeceğini işaret edecek.

ECB'nin politika faiz kararı bugün TSİ 14.45'te açıklanacak. Sonrasındaysa ECB Başkanı Lagarde TSİ 15.30'da basın toplantısı gerçekleştirecek. ECB şu anda politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi yüzde 0.5'te tutmakta.

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