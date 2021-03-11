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ECB faiz kararını açıkladı! Tahvil alımlarını hızlandıracak

11.03.2021 - 16:24
ECB faiz kararını açıkladı! Tahvil alımlarını hızlandıracak | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası faize dokunmazken, tahvil getirilerindeki yükselişi sınırlamak için tahvil alımlarını hızlandıracak.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) halen koronavirüsün negatif etkilerinin sürdüğü Euro Bölgesi ekonomisinde borçlanma maliyetlerini düşük tutmak adına önümüzdeki çeyrekte tahvil alımlarını hızlandıracağını açıkladı. ECB beklentilere paralel olarak, son derece gevşek uyguladığı para politikasında değişiklik yapmadı.

ECB, politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi yüzde 0.5'te sabit tuttu.

Pandemik Acil Durum Satın Alma Programı (PEPP) kapsamındaki tahvil alımları için azami büyüklüğü de 1.85 trilyon euroda tutan ECB PEPP'in en az Mart 2022'ye kadar sürmesini bekliyor.

ECB tahvil getirilerindeki daha fazla yükselişi durdurma kararlılığına ilişkin yatırımcı şüphelerini ortadan kaldırmaya çalıştı. Tahvil getirileri son haftalarda büyük ölçüde ABD'deki yüksek enflasyon beklentileri, artan petrol fiyatları ve salgına bağlı arz kesintileri gibi dış etkenler nedeniyle yükselmişti.

ECB'nin para politikası metninde, "Finansman koşulları ve enflasyon görünümünün ortak değerlendirmesine dayanarak, Yönetim Kurulu önümüzdeki çeyrekte PEPP kapsamındaki varlık alımlarının yılın ilk aylarına göre daha yüksek hızla gerçekleşmesini bekliyor" denildi.

 


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