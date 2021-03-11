‹ Önceki Haber ECB faiz kararını açıkladı! Tahvil alımlarını hızlandıracak ECB faiz kararını açıkladı! Tahvil alımlarını hızlandıracak

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde

11.03.2021 - 17:27
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Mart ile biten haftada piyasa beklentilerinin üzerinde azalış göstererek 712 bine düştü.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 6 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 42 bin kişi azalarak 712 bin oldu.

Piyasa beklentilerinden fazla düşüş gösteren ve Kasım 2020'nin ilk haftasından bu yana en düşük seviyeye inen verinin, 725 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 745 binden 754 bine revize edildi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 34 bin azalarak 759 bine geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 27 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre 193 bin azalışla 4 milyon 144 bin olarak kaydedildi.

Analistler, haftalık işsizlik maaşı başvurularında yaşanan düşüşte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki azalış ve artan aşılama ile salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesinin etkili olduğunu belirtti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.556 Değişim: -0,58% Hacim : 28.007 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.552 11.03.2021 Yüksek 1.580
Açılış: 1.575
7,5346 Değişim: 0,40%
Düşük 7,4320 11.03.2021 Yüksek 7,5540
Açılış: 7,5045
9,0080 Değişim: 0,58%
Düşük 8,8904 11.03.2021 Yüksek 9,0340
Açılış: 8,956
417,22 Değişim: 0,35%
Düşük 414,31 11.03.2021 Yüksek 418,86
Açılış: 415,76
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.