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"ECB 'bekle-gör' moduna geçebilir"

20.01.2021 - 11:32
"ECB 'bekle-gör' moduna geçebilir" | Ekonomi Haberleri

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aralık ayında ek teşvik önlemleri kapsamında ayrıntılı bir paket açıkladıktan sonra "bekle-gör" moduna geçebileceğini belirtti.

 

Ekonomistler, ECB'nin ocak ayında mevcut politikasında ve faizlerde değişiklik yapmayabileceğini belirterek, bankanın aralık ayında para politikasında yapılan güncellemelerin şu an için yeterli olduğu düşüncesine sahip olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Houte, salgının kontrol edilmesindeki zorluklardan dolayı kısa vadeli ekonomik
görünümün kötüleştiğini dile getirerek, ECB'nin hala aşıların başlamasının 2021'de ekonomik iyileşmeye izin vereceği düşüncesine sahip olduğunu aktardı.

Houte, yükselen petrol fiyatları ve Almanya'nın KDV'de indirime gitmesinden dolayı enflasyonun biraz artabileceğini dile getirdi. Değer kazanan avronun endişe nedenlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Houte, "ECB Başkanı Christine Lagarde, bu toplantıda avronun değer kazanmasının fazla önemli olmadığına dair açıklamalarda bulunmaya çalışırsa buna şaşırmayız." ifadelerini kullandı.

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Houte, ECB'nin aralık ayında ek teşvik önlemleri kapsamında ayrıntılı bir paket açıkladıktan sonra "bekle-gör" moduna geçebileceğini belirtti. Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot da Lagarde'ın aralıkta yapılan ayarlamaların yeterli olduğunu yineleyebileceğini aynı zamanda ECB Yönetim Konseyi'nin gerekli olduğu sürece politikanın güncellenebileceğine dair sözünü de tekrarlayabileceğini belirtti.

1. çeyrekte kısıtlamaların genişletilebileceğine dair öngörülere karşın ECB'nin hala aralık ayında yapılan tahminlerin makul olduğu değerlendirmesinde bulunabileceğini söyleyen Groot, bazı aşağı yönlü risklerde azalmalar olduğunu ifade etti.

ENFLASYONUN ECB'NİN HEDEFİNE DOĞRU SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNE DÖNMESİ ZAMAN ALABİLİR

Enflasyonun düşük seviyelerde olduğunu ve ECB'nin hedefine doğru sürdürülebilir bir yöne dönmediğini aktaran Groot, bunun kayda değer bir zaman alabileceğini dile getirdi. Groot, bankanın faizlerde değişiklik yapmayacağı öngörüsünde bulundu.

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert, ECB'nin bekle - gör tutumunu benimseyebileceğini belirtti. Schubert, şu anda her hangi bir aksiyona ihtiyaç olmadığını aktardı.

ECB, aralık ayında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünü 500 milyar avro artırarak 1,85 trilyon avroya yükseltti.

PEPP’nin Mart 2022’ye kadar devam edeceğini bildiren ECB, program çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen anapara ödemelerinin en azından 2023 sonuna kadar yatırıma yönlendirilmeye devam edileceğine işaret etmişti.

Banka, ECB’nin net varlık alımlarının Kovid-19 krizinin sona erdiğine karar verilene kadar devam edeceğini Uzun Dönem Güdümlü Refinansman Operasyonu III (TLTRO III) için daha olumlu şartların Haziran 2022’ye uzatıldığını duyurmuştu.

Döviz kuruna ilişkin gelişmelerinin yakından izleneceğini vurgulayan ECB, Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarına avro likiditesi sağlanması için açılan swap ve repo hatlarının süresinin Mart 2022'ye uzatıldığı açıklamasında bulunmuştu.


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