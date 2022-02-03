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ECB Başkanı Lagarde'dan önemli 'enflasyon' mesajı

03.02.2022 - 17:50
ECB Başkanı Lagarde'dan önemli 'enflasyon' mesajı | Ekonomi Haberleri

ECB Başkanı Lagarde, "Ekonomik görünüme ilişkin riskler çoğunlukla dengeli. Jeopolitik gerilim yükseldi. Enflasyon görünümüne ilişkin riskler yukarı yönlü" şeklinde değerlendirdi.

Avrupa Merkez Bankası,  faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde sıfır seviyesinde bıraktı. Kararın ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde basın toplantısı yaptı. Lagarde'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Euro Bölgesi ekonomisinde toparlanma sürüyor, salgının etkisi azalıyor. Ekonomi bu yıl güçlü bir şekilde toparlanacak.

Enflasyon Ocak'ta yukarı yönlü sürpriz yaptı. Enflasyon bu yıl içinde düşmeye başlayacak.

Enflasyon beklendiğinden daha uzun süre yüksek kalacak. Enerji yüksek enflasyonun ana sebebi olmayı sürdürüyor. Ocak'taki yüzde 5,1'lik enflasyonunun yarısı doğrudan enerji kaynaklı. Göstergeler enerji fiyat dinamiklerinin 2022'de ılımlı aşacağına işaret ediyor.

AMB uygun olduğunda tüm araçlarını gözden geçirmeye hazır.

Ekonomik görünüme ilişkin riskler çoğunlukla dengeli. Jeopolitik gerilim yükseldi. Enflasyon görünümüne ilişkin riskler yukarı yönlü.

Bankaların bilançoları sağlam kalmaya devam ederken, pandemi dönemi öncesinde olduğu kadar kârlılar. Finansal koşullar uygun kalmaya devam ediyor.

Euro Bölgesi'nde büyümenin yılın ilk çeyreğinde baskılanması bekleniyor.

Kurulun tamamında enflasyon verileriyle ilgili endişe söz konusu. Enflasyon konusunda derinlemesine tartışmalar yaptık. Mart'taki tahminlerle görünümü ele alacağız. Karara varma konusunda acele etmeme konusunda kararlıyız. AMB kararını alırken veri odaklı olacak.

Para politikası araçlarını yeniden ayarlamak için gidişatı gözlemleyeceğiz.

Enflasyonla ilgili hüküm vermek için Mart ve Haziran özellikle önemli.

Faiz artışı konusunda gerekli koşullar oluşmadan sözler veremeyiz. Mart ayındaki faiz kararı ve ekonomik beklentilerle ilgili önceden hüküm veremem.

Aceleci davranmaya gerek yok, gerekli olan tüm araçları kullanacağız.

AMB enflasyon hedefine giderek yaklaşıyor.

Net tahvil alımı durana kadar faizleri artırmayacağız.


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