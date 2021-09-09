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ECB Başkanı Lagarde aralık ayı toplantısını işaret etti

09.09.2021 - 16:08
ECB Başkanı Lagarde aralık ayı toplantısını işaret etti | Ekonomi Haberleri

ECB Başkanı Lagarde, "Pandemi varlık alımları aralık toplantısında kapsamlı bir şekilde tartışılacak" şeklinden değerlendirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'dan önemli açıklamalar:

Toparlanmanın hızı, pandemiye ve aşılamaya bağlı

Elverişli finansal koşullar daha ılımlı varlık alımı ile sürdürülecek

Yaptığımız şey 'tapering' değil, alımları yeniden kalibre ediyoruz

AMB'nin görevi pandemi bitince tamamlanmayacak, hala yüzde 2'lik tüfe hedefimiz var

Arz tarafındaki sıkışmanın enflasyon üzerindeki etkilerini göreceğiz

Ücretlerde ciddi bir artış görmüyoruz ve beklemiyoruz

Pandemi varlık alımları aralık toplantısında kapsamlı bir şekilde tartışılacak


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