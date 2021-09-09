ECB Başkanı Lagarde aralık ayı toplantısını işaret etti | Ekonomi Haberleri

ECB Başkanı Lagarde aralık ayı toplantısını işaret etti
ECB Başkanı Lagarde, "Pandemi varlık alımları aralık toplantısında kapsamlı bir şekilde tartışılacak" şeklinden değerlendirdi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'dan önemli açıklamalar:
Toparlanmanın hızı, pandemiye ve aşılamaya bağlı
Elverişli finansal koşullar daha ılımlı varlık alımı ile sürdürülecek
Yaptığımız şey 'tapering' değil, alımları yeniden kalibre ediyoruz
AMB'nin görevi pandemi bitince tamamlanmayacak, hala yüzde 2'lik tüfe hedefimiz var
Arz tarafındaki sıkışmanın enflasyon üzerindeki etkilerini göreceğiz
Ücretlerde ciddi bir artış görmüyoruz ve beklemiyoruz
Pandemi varlık alımları aralık toplantısında kapsamlı bir şekilde tartışılacak
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