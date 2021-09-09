ECB Başkanı Lagarde aralık ayı toplantısını işaret etti | Ekonomi Haberleri

Pandemi varlık alımları aralık toplantısında kapsamlı bir şekilde tartışılacak

Ücretlerde ciddi bir artış görmüyoruz ve beklemiyoruz

AMB'nin görevi pandemi bitince tamamlanmayacak, hala yüzde 2'lik tüfe hedefimiz var

Yaptığımız şey 'tapering' değil, alımları yeniden kalibre ediyoruz

Elverişli finansal koşullar daha ılımlı varlık alımı ile sürdürülecek

Toparlanmanın hızı, pandemiye ve aşılamaya bağlı

ECB Başkanı Lagarde, "Pandemi varlık alımları aralık toplantısında kapsamlı bir şekilde tartışılacak" şeklinden değerlendirdi.

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