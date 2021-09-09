AMB 'alımları' ılımlı şekilde yavaşlatacak | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası (AMB), piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmedi. Banka, program dahilindeki alımların ılımlı yavaş bir patikada yapılacağı mesajını verdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) önümüzdeki çeyrekte Pandemi Acil Durum Satın Alma Programı (PEPP) kapsamındaki tahvil alımlarının hızını biraz azaltacağını açıklayarak, pandemi döneminde devreye alınan ekonomik yardımı azaltmaya yönelik bir adım attı.

ECB, önümüzdeki üç ay içinde, 1.85 trilyon Euro değerindeki PEPP kapsamında önceki iki çeyrekte satın aldığı ayda 80 milyar Euro'dan biraz daha düşük bir hızla tahvil satın alacak.

ECB yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulu, olumlu finansman şartlarının PEPP çerçevesinde net varlık alımlarının önceki iki çeyreğe göre ılımlı şekilde düşük hızla devam edebileceği sonucuna varıldı" dedi. Ancak enflasyon hedefiyle bağdaşmayan finansman koşullarının sıkılaşmasını önlemek için piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde tahvil alacağını da ifade etti. ECB, politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi yüzde 0.5'te sabit tuttu.

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