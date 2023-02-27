EBRD açıkladı: Depremin büyümeye etkisi sınırlı kalacak | Ekonomi Haberleri

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) ekonomistler Roger Kelly ve Cevat Giray Aksoy, depremin Türkiye ekonomisine etkisini analiz etti ve depremlerin 2023 büyümesine etkisinin yüzde 1’den az olacağı kaydedildi.

1999 depremine dair deneyime ve 25 ülkedeki 40’tan fazla büyük depremden elde edilen kanıtlara dayanarak yapılan değerlendirme kapsamında, Şili, Kolombiya, Haiti, Hindistan, Endonezya, İtalya ve Japonya’daki depremlerin ülke ekonomilerine etkileri incelendi. Raporda, Kahramanmaraş depremlerinin 1999 depremine göre daha geniş bir bölgede gerçekleştiği, çok daha fazla hasara yol açtığı kaydedildi. Buna karşın bölgenin ülke ekonomisine katkısının sınırlı olduğu belirtildi. Nüfusun yüzde 15’ine ev sahipliği yapan bölgenin, GSYİH’nin yüzde 9’una katkıda bulunduğu belirtildi.



YENİDEN İNŞA MALİYETİ



Bölgenin tarımsal katma değerinin yüzde 15 ile daha yüksek olduğu, ancak depremin kış mevsiminde meydana gelmiş olmasının olumsuz etkiyi hafiflettiği aktarıldı. Depremin yılın daha başında meydana geldiği hatırlatılarak, yeniden inşanın etkisinin aynı takvim yılı içinde görüleceği için büyümeye etkinin sınırlı kalacağı öngörüldü. Ayrıca sigortalılık oranının da 1999’a göre daha yaygın olduğu kaydedildi. Raporda, kamu borcu seviyesinin GSYİH’ye oranının düşük olduğu hatırlatılarak hükümetin çeşitli destek önlemlerini finanse edecek hareket alanı olduğu kaydedildi. Tüm binaların, altyapının ve üretim kapasitesinin yeniden inşası için tahminler ise 25 ila 50 milyar dolar arasında değişiyor.

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