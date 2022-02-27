E-ticarete 10 milyar TL yatırım | Ekonomi Haberleri

Pandeminin pozitif anlamda en çok etkilediği, iş hacmini ve kârlılığını arttığı sektörlerin başında e-ticaret geldi.

Hürriyet gazetesinden Taylan Özgür Dil'in haberine göre; son iki yılda genç, yetişkin herkes e-ticaretin ne olduğunu kavradı ve internetten alışveriş yapmaya başladı. Henüz ‘e-ticaret’ bir sektör olarak tanınmasa da, teknolojiyi odağa alan birçok yerli şirket bu alana yöneldi. Bu şirketlerden birisi de son noktaya dağıtım hizmeti veren Sendeo oldu. Pandeminin birçok sektörü daraltırken e-ticarete zirve yaptırdığını belirten Sendeo’nun Genel Müdürü Özgün Şahin, e-ticaret sektörünün büyüklüğünü, “Günde ortalama 8 milyon kilometre yol yapan 50 bin aracın, 200 binden fazla kuryenin olduğu bir sektör haline geldi” sözleriyle aktardı.

Pandemi etkisinde geride kalan iki yılda e-ticaret sektörünün 5 yıllık yatırım planlarını öne çektiğini belirten Şahin, “Sektör 2020 yılında yüzde 50 civarında büyümüştü. 2021’de tekrar zirveye çıktık. 2021’nin ilk altı ayında 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 75 büyüme kaydedildi. Böylece e-ticaretin büyümesi 1.5 sene öne geldi. Artan talep yatırımları da öne çekti. Son iki yılda e-ticaret sektörü ortalama 10 milyar lira yatırım gerçekleştirdi. Ayrıca, pandemi döneminde e-ticarete yönelen tüketicinin yüzde 50’si kaldı. Bu da önemli bir rakam” dedi.

1500 YENİ KURYE

Sendeo’nun Koç Topluluğu’na bağlı dağıtım markası olduğunu ve kurum içi girişimcilik fikrinden doğduğunu hatırlatan Şahin, Eylül 2021’de 16 ilde hizmet vermeye başlayan şirketin Şubat 2022 itibariyle Türkiye’nin her yerinde faaliyette olduğunu söyledi. Halihazırda sahada 500 kuryeyle beraber 780 kişilik bir ekiple hizmet verdiklerini belirten Şahin, şirketin bu yılki planlarıyla ilgili, “Yıl sonuna kadar 11 transfer, 45 dağıtım merkezi ve 2 bin 400 teslimat noktasına ulaşılmayı hedefliyoruz. İş hacmimiz eylülden bu yana 6 kat arttı. Yıl sonuna kadar orta ölçekli bir taşıma şirketi haline gelmek istiyoruz. Önceliğimiz kaliteyi korumak ve teknolojimizi geliştirmek. Ayrıca, 2022 sonuna kadar çalışan sayımızı da 2000’i kurye olmak üzere 2500’e çıkarma hedefimiz var” bilgisini verdi.

BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

SENDEO’nun 2025’e kadar 60 milyon dolar yatırım hedefi olduğunu söyleyen Özgün Şahin, “Bu yatırımın yüzde 40’ını teknoloji ve otomasyonu geliştirmek, yüzde 30’unu müşteri deneyimi, eğitim ve pazarlama faaliyetlerinde, yüzde 30’unu ise tüm iş süreçlerinin ve operasyonun ülkeye yaygınlaştırılması için yapılacak” dedi. Şahin, araç filolarının mart ayı itibariyle 500 adede ulaştığını da belirtti.