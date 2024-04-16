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E-ihale ile ekonomiye 913 milyon TL gelir

16.04.2024 - 09:42 | Son Güncelleme :
E-ihale ile ekonomiye 913 milyon TL gelir | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı: E-ihale ile 913 milyon TL gelir ekonomiye kazandırıldı

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılının ilk 3 ayında, e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilen satışlardan 913 milyon liranın üzerinde gelir elde edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gümrük ve Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların 2014 yılından itibaren elektronik ihale yoluyla satıldığı belirtildi. Türkiye'de kamu idareleri içinde uygulanan ilk elektronik ihale sistemi olan e-ihale uygulamasıyla, ihalelerin şeffaf ve ulaşılabilir olmasının sağlandığı vurgulanarak, bu sistem sayesinde, ülkede yerleşik tüm vatandaşların e-devlet ve 'www.eihale.gov.tr' adresinden ihalelere katılabildiği ve internet bağlantısının olduğu her yerden teklif verebildiği hatırlatıldı.

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'EŞYA SATIŞLARINDA YÜZDE 299 ARTIŞ YAŞANDI'

E-ihale yoluyla, ticari araçlardan binek araçlara, kuyumculuk sektöründen tekstil sanayine, elektronik eşyadan mobilyaya, gıda sanayinden kozmetik sektörüne kadar pek çok eşyanın piyasa değerinde ve rekabetçi ortamda, etkin bir şekilde satıldığı ve ülke ekonomisine kazandırıldığı ifade edilerek, "E-ihale yöntemiyle 2024 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirilen toplam 3 bin 807 ihaleden 3 bin 332'sinde satış gerçekleşmiş olup, bu ihaleler kapsamında 1081 araç satışından yaklaşık 478 milyon lira, 2 bin 251 eşya grubu satışından 435 milyon lira olmak üzere toplam 913 milyon liranın üzerinde gelir elde edilmiştir. Ayrıca geçen yılın aynı dönemine göre araç satışlarında yüzde 77, eşya satışlarında yüzde 299 ve hasılatta ise yüzde 141 oranında artış sağlanmıştır. Bunun yanında 2024 yılındaki toplam 84 farklı gruptaki ihalelerin yüzde 38'ini elektronik eşya, yüzde 11'ini makine aksamı ve yedek parça, yüzde 8'ini demir yolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar, yüzde 4'ünü yağlı tohum ve meyveler, yüzde 3'ünü cam ve cam eşya, yüzde 2'sini demir veya çelikten eşya oluşturmaktadır" denildi.

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Tasfiyelik hale gelen eşyaların elektronik ihale uygulamasının yanı sıra Ticaret Bakanlığı'na bağlı perakende satış mağazaları aracılığıyla da gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu kapsamda 2024 yılında satış mağazalarımızda 45 bin 18 toplam satış yapılmış olup, bu satışlardan; elektronik eşya (cep telefonu, airfryer, küçük ev aleti vb.) grubunda 28 milyon TL, optik alet ve cihazlar grubunda 5 milyon TL, oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri grubunda 2 milyon TL olmak üzere perakende satış mağazalarımızdan toplamda 53 milyon TL gelir elde edilmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 26 oranında gelir artışı sağlanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, ticari hayattaki piyasa bozucu ve rekabete aykırı eylemlerle mücadelemiz aralıksız devam ederken, ülke ekonomisine ve toplumsal refahımıza katkı sağlayacak çalışmalarımıza azami hassasiyet göstererek devam edilmektedir" ifadelerini yer verildi. 


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