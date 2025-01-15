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Düzenli fatura ödeyenden güvence bedeli alınmayacak

Güncelleme Tarihi:

#Güvence Bedeli Uygulaması#Güvence Bedeli#Düzenli Fatura
Düzenli fatura ödeyenden güvence bedeli alınmayacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 14:55

RESMİ Gazete’de dün yapılan değişiklikle, güvence bedeli uygulamasında faturasını düzenli ödeyen için yeni düzenlemeler getirildi.

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Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri yönetmeliğinde yapılan değişikle, her bir mesken kullanım yeri için, son 24 aylık döneme ait tüm fatura ödemelerini son ödeme tarihine kadar yapmış olanlardan güvence bedeli alınmayacak.

24 AY ŞARTI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınan bilgiye göre, ‘güvence bedeli’ borçların ödenmemesi riskine karşı alınan bir bedel. Ödemelerini düzenli yapanlardan, yeni yapacakları sözleşmelerde güvence bedeli alınmayarak tüketicilerin düzenli ödeme yapmaları teşvik edilmek isteniyor.

Elektrik piyasasında her yıl ortalama 2.5 milyon yeni mesken aboneliği yapıldığını hatırlatan yetkililer, “Mesken tüketicilerinin de büyük çoğunluğunun faturalarını düzenli ödediği göz önüne alındığında söz konusu düzenleme ile asgari 2 milyon mesken tüketicisinin güvence bedeli ödemeden abone olma imkanından faydalanması bekleniyor” dediler.

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Her bir mesken kullanım yeri için son 24 aylık döneme ait tüm fatura ödemelerini son ödeme tarihine kadar yapmış olan, tedarikçisi ve tüketici grubu aynı kalmak kaydıyla, kullanım yerini değiştiren veya mevcut sözleşmesi devam etmekteyken farklı bir kullanım yerinde yeni bir mesken perakende satış sözleşmesi yapan ve bu süre zarfında kaçak elektrik tüketimi yapmamış olan tüketicilerden güvence bedeli alınmayacak.

KAÇAK KULLANIM İÇİN YENİ KARARLAR

YAPILAN değişiklikle, kaçak elektrik tüketim miktarının hesaplanmasında, kaçak kullanan kişilerin gerçek tükettiği enerji üzerinden cezalandırılacağı belirtildi.Mükerrer kaçak elektrik tükettiği tespit edilen tüketicinin kullanım yerindeki sayaç dışarıdan tüketicinin müdahalesinin mümkün olmadığı bir kesme sistemi içeren sayaçla değiştirilebilecek veya elektriğin tüketici tarafından bağlanmasını önleyecek teknolojik yöntemler uygulanabilecek.

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#Güvence Bedeli Uygulaması#Güvence Bedeli#Düzenli Fatura

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