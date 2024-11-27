‘Dünyanın merkezine yatırım yapın’

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Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Turizm Yatırım Forumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımlarıyla gerçekleşti.

Forumda bir sunum yapan Bakan Mehmet Şimşek Türkiye’nin neden önemli bir yatırım destinasyonu olduğunu ve makro finansal istikrarı pekiştirmek için neler yapıldığını anlattı. Şimşek, Turizm yatırımcılarını nasıl destekleyebiliriz diye Turizm Bakanlığı ile geçtiğimiz gün bir toplantı yaptıklarını da belirterek, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak kendilerini ilgilendiren boyutlarını tartıştıklarını ifade etti. Şimşek şöyle devam etti: “Neden Türkiye’ye yatırım yapılmalı? Çünkü biz dünyanın merkezindeyiz. Ama esas konu bu değil. Türkiye dünyada nispeten büyük ekonomilerden biri. Yaklaşık 90 milyonluk nüfus, 1.3 trilyon doların üzerinde cari kurlarla gayri safi yurtiçi hasılası ve bu sene itibarıyla 15 bin doların üzerinde kişi başı yıllık geliri var. Böyle birkaç ülke var dünyada. Türkiye bazı boyutlarıyla 17 Avrupa Birliği üyesi ülkesinin toplamından daha büyük. Türkiye sadece büyük bir ekonomi değil aynı zamanda hızlı büyüyen bir ekonomi. O nedenle Türkiye’ye yatırım yapmanız lazım.”

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Mehmet Şimşek

ENFLASYON DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Türkiye’nin makro ekonomik sorunları olduğunu ve bu sorunları çözmek için program uyguladıklarını hatırlatan Şimşek, “Birçok makro sorunda hedeflediğimizden daha iyi bir konumdayız. Belki hâlâ enflasyonla karşı karşıyayız ama enflasyonda kalıcı düşüş devam edecek” diye konuştu.

Cari açığı önümüzdeki yıllarda kalıcı bir şekilde yüzde 2’nin altına düşürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Şimşek, enflasyona ilişkin şunları söyledi: “Rezerv konusundaki kaygıları da giderdik. Dezenflasyon şu anda en büyük önceliğimiz. Bu sene 44-45 gibi bir rakamla kapatacağız. Bu hedefimizin biraz üzerinde. Ama olsun, 2025’te enflasyon düşmeye devam edecek. Dezenflasyon süreci zaman alıyor. Dünyada da ortalama enflasyonun şok öncesine düşmesi 3.4 yıl alıyor. İlk yarıyı geride bıraktık. Önümüzdeki 2-2 buçuk yıl içerisinde tek haneye düşüreceğiz.”

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‘TURİZMDE YENİ VİZYON İHTİYACIMIZ VAR’

Forumda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, turizmin ekonomik değeri yüksek bir sektör olduğunu ifade etti. Yılmaz global turizmin 2033’e kadar 15.5 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini kaydederek, “Sektörün dünyada 430 milyon kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Türkiye olarak bu küresel pastadan daha büyük bir pay almak istiyoruz. Son 20 yılın gelişmelerine baktığımızda Türkiye üst orta gelir liginde olan bir ülke haline geldi. Ancak orta gelir tuzağını kırmamız lazım ve yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmeliyiz. Bu sadece nicelik değil, nitelikle sağlayabileceğimiz bir süreç. Turizm de bunun olmazsa olmazı. Turizmde yeni bir döneme, yeni yaklaşımlara ve vizyona ihtiyacımız var. Turizmde, sanayide, tarımda farklı alanlarda bunları yapacağız ki, ülkemiz yüksek gelirli ülkeler ligine yükselebilsin. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır bir vizyon olacağına inancım tam” diye konuştu. Turizmde 61 milyon turist ve 60 milyar dolarlık gelir hedeflerini hatırlatan Yılmaz, “2025 için 63.6 milyar dolarlık turizm geliri hedefimiz var” dedi.

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Cevdet Yılmaz

‘KAYGILARI ANLIYORUZ’

Ekonomideki çalışmaları 2025 yılında hızlandıracaklarını belirten Şimşek, “Kötümser olmanız için hiç bir sebep yok. Bütçe açığını kontrol altına aldık. Cari açık sorununu önemli ölçüde çözdük. Bütün bu kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal dönüşüm esas gündemimiz. Geriye hayat pahalılığı kalıyor. Milletimizin kaygılarını anlıyoruz, şikâyetlerini dinliyor ve duyuyoruz. Enflasyon önemli bir sorun ama kolay bir çözüm yok. Sabırla, kararlılıkla dezenflasyon programını uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE BİRÇOK ÜLKEYE ÖRNEK OLDU’

Forumun açılış konuşmasını yapan TTYD Başkanı Oya Narin de, “Küresel turizm 9.5 trilyon dolardan 15.5 trilyon dolara doğru büyürken dünya ülkeleri turizmin ekonomiye katkılarına odaklanarak yeni yatırım ve gelişim programlarını açıklamaya başladı. Önümüzdeki dönemde Kızıldeniz Havzası ve Akdeniz çanağında turizm yatırım hamlelerini izleyeceğiz. Ancak, Türkiye’nin geldiği nokta ve konumu birçok ülkeye örnek oldu ve olmaya devam edecek. 2023-2033 ve 2050 arası Türk turizmi de bu hızlı büyümenin içerisinde ilk beş arasındaki konumunu hiç şüphesiz koruyacak” diye konuştu.

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‘BORSADA 19 TURİZM ŞİRKETİ VAR’

Forumda konuşan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise turizm sektörünün Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, “Turizm sektörüne verdiğimiz desteği devam ettireceğiz. Şu an Borsa’da toplam 19 turizm firması işlem görmekte, bunların 13’ü BIST Turizm Endeksi’nde. Bu 13 şirketten 3’ünün de halka arzını 2023’te yaptık. Turizm firmalarımızın halka arzlarının devam etmesini canıgönülden istiyoruz” dedi.