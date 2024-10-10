Dünyanın ilk trilyoneri kim olacak?

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Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, serveti 200 milyar dolara (182,57 milyar euro) ulaşan ve bu rakamı aşanların oluşturduğu seçkin gruba geçtiğimiz günlerde katıldı.

Dolayısıyla, aralarında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın bulunduğu bu elit kulübün en yeni üyesi oldu.

Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin üç ismi de teknoloji sektöründen geliyor. Nitekim en zengin 10 kişiden sekizi bu kesimden.

Bunlar arasında Oracle'ın kurucusu Larry Ellison, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ve Google'ın holding şirketi Alphabet'in kurucu ortağı Larry Page gibi önemli isimler yer alıyor.

DÜNYANIN İLK TRİLYONERİ KİM OLACAK?

Euronews'de yayınlanan Informa Connect Academy'nin yakın tarihli bir raporuna göre, Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet ve Meta'nın Temmuz 2024 itibarıyla değeri 1 trilyon doların üzerinde.

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Aynı raporda, günümüzün multimilyarderlerinden hangilerinin trilyoner statüsüne ulaşma ihtimalinin daha yüksek olduğu da incelenirken, dünyanın ilk trilyonerini üç yıl gibi kısa bir sürede görebileceği tahmin ediliyor.

Analiz, dünyanın en zengin 30 kişisinin net servet verileri ve son beş yıldaki ortalama yıllık büyüme oranlarının hesaplanması temel alınarak yapıldı.

Sonuçlar daha sonra her kişinin serveti için 30 yıllık tahminler oluşturmak, kimin trilyoner olma ihtimalinin yüksek olduğunu tahmin etmek ve bu statüye ulaşacakları yılı tahmin etmek için kullanıldı.

LİSTENİN BAŞINDA MUSK VAR

Listenin başında, 2027'ye kadar net serveti "her yıl ortalama yüzde 109,88 oranında artan" Elon Musk yer alıyor.

Musk'ın servetinin büyük kısmı, dünyanın en değerli otomobil üreticisi Tesla ve özel roket şirketi SpaceX'teki hisselerine bağlı.

Ayrıca 2022 yılında 44 milyar dolara (yaklaşık 39,6 milyar avro) satın aldığı X Corp'un yaklaşık yüzde 79'una sahip, ancak o zamandan bu yana değeri önemli ölçüde düştü .

Musk ayrıca Neuralink, The Boring Company ve xAI gibi çeşitli girişimlerde de hisseye sahip.

Hindistan merkezli Adani Group'un kurucusu Gautam Adani'nin de onu takip etmesi bekleniyor. Adani'nin 2028'de trilyoner statüsüne ulaşması bekleniyor.

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Aynı yıl, trilyon dolarlık NVIDIA şirketinin kurucularından Jensen Huang'ın, yıllık net servet büyüme oranının yaklaşık yüzde 112 olmasıyla teknoloji sektörünün bir sonraki trilyoneri olması bekleniyor.

Jensen Huang

Önümüzdeki 30 yıl içinde trilyoner olması beklenen 28 kişiden 11'i (yaklaşık yüzde 40) sadece teknoloji sektöründen geliyor.

Listede Mark Zuckerberg, Larry Page, Jeff Bezos, TikTok'un ana şirketi ByteDance'in kurucusu Zhang Yiming ve Bill Gates gibi sektörün diğer önemli isimleri de yer aldı.