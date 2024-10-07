Dünyanın en zengin kadın müzisyeni Taylor Swift'in serveti dudak uçuklattı

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Forbes, ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in servetini güncelledi. Taylor Swift, 1,6 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin kadın müzisyeni konumunu güçlendirdi.

14 kez Grammy ödülü sahibi olan sanatçı, 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirdiği dünya turnesi olan Eras Tour'un büyük başarısı ve müzik kataloğunun değerinin artmasıyla geçen yıl ilk kez milyarder oldu. Forbes'e göre sanatçı 2024 yılında verdiği 65 konser ile 400 milyon dolarlık bir kazanç elde etti. Bu konserlerden elde edilen gelirin ise 1.1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Forbes, "Servetinin yaklaşık 600 milyon doları telif hakları ve turnelerden elde ettiği gelirden oluşurken, şarkıcının tahmini değeri 600 milyon dolar olan bir müzik kataloğu ve yaklaşık 125 milyon dolarlık gayrimenkulleri var" açıklamasını yaptı.

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34 yaşındaki Swift Mart 2023'te konser serisine başlamadan önce ABD'de Eras Turu biletleri neredeyse tükenmişti. O tarihten bu yana dünya çapında stadyumlarda biletleri tükenen kalabalıklara performanslar sunan yıldız, turnesinin Avrupa ayağını ise geçtiğimiz Ağustos ayında tamamladı. Ünlü yıldız 18 Ekim'de Miami, Florida'da sahnelere geri dönecek.

SWIFT EN ZENGİN İKİNCİ MÜZİSYEN

Eras Turu'ndaki popülerliğinin ardından Swift, Time dergisinin Yılın Kişisi seçildi. Swift, 2,5 milyar dolar servete sahip olan Jay-Z'den sonra en zengin ikinci müzisyen konumunda. Bu ikiliyi ise 1,4 milyar dolarlık servetleri ile Rihanna izliyor.