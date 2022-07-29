Dünyada kömüre talep artacak | Ekonomi Haberleri

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UEA) raporuna göre, dünyanın kömür tüketimi 2022 yılında artacak ve yaklaşık 10 yıl önce ulaştığı rekor seviyeye geri dönecek.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; yayınlanan rapora göre, mevcut ekonomik ve piyasa trendleri esas alınarak, Çin ekonomisinin yılın ikinci yarısında beklendiği gibi toparlandığı varsayıldığında, küresel kömür tüketiminin 2022 yılında toplam yüzde 0.7 artarak 8 milyar tona çıkacağı tahmin ediliyor. Bu miktar, 2013 yılından belirlenen yıllık rekor seviyeye eş olarak gerçekleşirken, kömür talebinin önümüzdeki yıl daha da artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

İKLİM ENDİŞELERİ

Yayınlanan raporda ayrıca, kömürün elektrik üretimi ile bir dizi endüstriyel süreç için önemli bir yakıt olmaya devam ettiği birçok ülkede önemli etkileri olan ve son aylarda kömür piyasasında yaşanan çalkantıya da dikkat çekildi. Aynı zamanda, kömürün enerji ile ilgili karbon emisyonlarının en büyük kaynağı olması nedeniyle, dünyanın büyük miktarlarda kömür yakmaya devam etmesi iklim endişelerini arttırdığı da belirtildi. Küresel ekonomi COVID-19 salgınının ilk şokundan hızla kurtulurken, dünya çapında kömür tüketimi 2021’de yaklaşık yüzde 6 toparlandı. Bu keskin artış, mutlak anlamda küresel enerji ile ilgili karbon emisyonlarında şimdiye kadarki en büyük yıllık artışa önemli ölçüde katkıda bulunarak tarihteki en yüksek seviyeye ulaşmasına sebep oldu.

AB SÜREYİ UZATIYOR

Avrupa Birliği’ndeki kömür tüketiminin ise geçen yılki yüzde 14’lük artışın üzerine 2022’de yüzde 7 artması bekleniyor. Bu artış, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından arz sıkıntısı çeken ve büyük fiyat artışları yaşayan gazın yerine kömürün giderek daha fazla kullanıldığı elektrik sektöründen gelen talepten kaynaklanıyor. Bazı AB ülkeleri, gaz tüketimini azaltmak için kapatılması planlanan kömür santrallerinin ömrünü uzatıyor, kapatılan santralleri yeniden açıyor veya çalışma saatlerinde tavanları yükseltiyor. Bununla birlikte, Avrupa küresel kömür tüketiminin yalnızca yüzde 5’ini oluşturuyor. Yükselen doğalgaz fiyatları kömürü birçok pazarda daha rekabetçi hale getirirken, uluslararası kömür fiyatları da artarak Ekim 2021 ile Mayıs 2022 arasında üç kere tüm zamanların yüksek seviyesine ulaştı.

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