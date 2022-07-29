İnovatif ürünler TEKNOFEST’te sergilenecek | Teknoloji Haberleri

Bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleştirilmesi planlanan TEKNOFEST 2022’de CANiK de ürünlerini sergileyeceğini duyurdu.

Samsun’da bulunan teknoloji üssünde üretilen milli uçaksavar CANiK M2 QCB de TEKNOFEST’te yerini almaya hazırlanırken, yerli ve milli savunma sanayinde çalışmalarını sürdüren CANiK’in, 69 ülkeye ihraç ettiği CANiK marka tabanca modelleri, yeni mağaza zinciri CANiK STORE, eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü Canik Academy ile birlikte yeni geliştirilen CANiK SMART ve CANiK APP uygulamaları da tanıtılacak.

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz tanıtım faaliyetlerimizle Türkiye’nin savunma sanayi gücünü uluslararası arenaya taşıdığımız için gururluyuz. Gerçekleştirdiğimiz ihracat ve başarılı çalışmalarla hem Samsun’a hem de ülke ekonomisine büyük katkı sunuyoruz. Ülkemizin milli teknoloji hamlesi doğrultusunda gerçekleşen en önemli etkinliklerinden Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in bir parçası olmaktan dolayı büyük onur duyuyoruz. Bildiğiniz gibi SYS, savunma sanayi ihracatında da ilk 10 arasında yer alıyor, stratejik öneme sahip sektörümüzün genç yeteneklere ihtiyacı her geçen gün artıyor. TEKNOFEST sayesinde azimli, yetenekli, heyecanlı, enerji dolu gençlerimizle bir araya gelerek, savunma sanayimizi daha ilerilere götürecek genç yeteneklerimize kendilerini gösterme fırsatı sunacağız. CANiK gibi global bir marka olarak gençlere ilham olabiliyorsak, ne mutlu bize” dedi.

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