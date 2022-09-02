Dünyaca ünlü ekonomist: Ekonomi büyük patlama yapabilir | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin ikinci çeyrekte yüzde 7.6 büyümesinin ardından Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, “Türkiye’nin net ihracatı son 2 yılda büyümeye katkı sağladı. Türkiye ekonomisinin büyük bir patlama yapması için piyasalara yönelik küçük bir adım atması bile yeterli. Politikada küçük bir değişim bu büyük patlamanın önünü açacak” diye konuştu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, sosyam medyadan yaptığı paylaşımda, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Brooks paylaşımında, “Türkiye’nin net ihracatı son 2 yılda büyümeye katkı sağladı. Bu durum, imalat ve turizm sektörlerinin ne kadar rekabetçi olduğunun önemli bir göstergesi” dedi. Türkiye ekonomisinin büyük bir patlama yapması için piyasalara yönelik piyasa dostu adım atmasının yeterli olduğuna dikkat çeken Brooks, ekonomide ortodoks politikaya dönük küçük bir değişimin bile bu büyük patlamanın önünü açacağını kaydetti.

EURO’DA DÜŞÜŞ

Brooks ihracat hacmi artarken TL’de görülen düşüşe de dikkat çekerken, doğru politikalarla şüphesiz bir yükseliş görülebileceğini ancak işlerin düzelmeden önce biraz daha kötüleşebileceğini ifade etti. Benzer saatlerde yaptığı diğer paylaşımda ise Euro ile ilgili tahminlerde bulunan Robin Brooks, artan resesyon ihtimali, enerji fiyatlarındaki artış ve Almanya’da kimya sektöründe görülen üretim kesintileri gibi nedenlerle Euro’daki düşüşün süreceğini belirtti. İmalat sektöründe Euro Bölgesi’nin büyük bir şokla karşı karşıya olduğunu söyleyen Brooks, Euro’nun düşmesine izin vermenin, düşüşle mücadele etmekten çok daha iyi olacağı yorumunda bulundu. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) dün açıkladığı verilere göre ise Euro Bölgesi’nde haziran ayında yüzde 6.7 olan işsizlik oranı, temmuzda 6.6’ya geriledi. Euro Bölgesi’nde genç işsizlik oranının da yüzde 14.2 olduğu kaydedildi. Ülkelere göre işsizlik oranına bakıldığında ise temmuz ayında işsizlik İspanya’da yüzde 12.6, Yunanistan’da yüzde 11.4, İtalya’da yüzde 7.9, Fransa’da yüzde 7.5, İsveç’te yüzde 7.4 ve Almanya’da yüzde 2.9 oldu.

EN HIZLI BÜYÜYEN İKİNCİ ÜLKE

Geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte beklentileri de aşarak yüzde 7.6 büyüdü. Böylece Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri ve G20 ülkeleri arasında büyüme oranıyla ikinci sırada yer aldı. Türkiye için 2022 büyüme tahminini geçtiğimiz günlerde güncelleyerek yüzde 4.5’e çıkaran Moody’s, yılsonu enflasyon beklentisini de yüzde 68.6’ya yükseltmişti. Goldman Sachs ekonomistleri ise büyüme tahminini yüzde 5.5’e, cari açık tahminini ise 45 milyar dolara yükseltti.

RESESYON UYARISI

Küresel ekonomiye dönük tahminlerde de bulunan Brooks şu değerlendirmeleri yaptı: “Küresel resesyon geliyor. Mayıs ayından bu yana küresel anlamda resesyonla karşılaşacağımıza dair tahminlerimiz var. Çin’de zayıflayan büyüme, bu konuda başı çekiyor. Bu durum Japonya’nın ihracat verilerinde de kendini gösteriyor. Çin’in Japonya’daki ihracat büyümesine katkısı negatife döndü. Dünyanın pek çok noktasında zayıflamayı görmek mümkün.”

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