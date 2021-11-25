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Dünya devlerinden petrole ortak müdahale

25.11.2021 - 09:57
Dünya devlerinden petrole ortak müdahale | Ekonomi Haberleri

Küresel çapta artan ve enflasyon üzerine baskı oluşturan petrol fiyatlarına karşı başta ABD olmak üzere, Japonya, Çin, Güney Kore ve Hindistan gibi ülkeler ellerindeki rezervleri piyasaya sürmeye başladı.

Ülkeler bu hamleyle enflasyon üzerindeki baskıyı azaltmayı ve yılbaşı tatili öncesi artan benzin fiyatlarını bir miktar dengelemeyi hedefliyor. Bu kapsamda, ABD Enerji Bakanlığı 32 milyon varili kademeli olmak üzere stratejik petrol rezervinden toplam 50 milyon varillik ham petrolü piyasaya sunacak. Bakanlık, 32 milyon varilin önümüzdeki süreçte tekrar rezervlere ekleyerek bu miktarın stoklara döndürülmesini sağlayacak. Petrolle ilgili satış kararına katılan ülkeler arasında Japonya ve Hindistan da bulunuyor. Japonya’nın 4.2 milyon varil petrol satacağını açıklamasının ardından, Hindistan da eşzamanlı olarak 5 milyon varil petrolün satışını gerçekleştireceğini duyurdu.

OPEC+ TEPKİ GÖSTERDİ

Ülkelerin aldığı petrol kararlarına OPEC+’ten tepki geldi. OPEC+ temsilcileri yaptıkları açıklamada mevcut piyasa koşullarında milyonlarca varili piyasaya sürmenin adil olmayacağını ve grubun önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda üretim kapasitesini arttırma planlarını yeniden gözden geçireceğini belirtti. OPEC üreticisi Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Enerji Bakanı Suheyl el Mezrui ise, “Tüm göstergeler gelecek yılın ilk çeyreğinde arz fazlasına işaret ederken, küresel piyasalara daha fazla petrol tedarik etmekte bir mantık görmüyoruz” mesajı verdi.


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