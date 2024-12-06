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Dünya Bankası'ndan yoksul ülkeler için 100 milyar dolar

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#Dünya Bankası#IDA#Big Para
Dünya Bankasından yoksul ülkeler için 100 milyar dolar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 09:50

Dünya Bankası, dünyanın en yoksul ülkelerine kredi ve hibe sağlamak için yaklaşık 24 milyar dolar topladığını açıkladı. Banka bu parayla toplam harcama gücünü 100 milyar dolara çıkarabileceğini duyurdu.

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Dünya Bankası sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada, bağışçı ülkelerin Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) olarak bilinen bankanın imtiyazlı kredi verme kolunu yenilemek için 23,7 milyar dolar taahhütte bulunduğunu söyledi. 

Banka bu parayı finans piyasalarından borçlanmak için kullanabilir ve bu sayede toplanan miktarı yaklaşık dört katına çıkarabilir.  Banka ayrıca 100 milyar dolarlık yeni kredi ve hibeye erişim sağlayabilir.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, mevcut IDA finansman turuna atıfta bulunularak, "IDA21 yenilemesinin tarihi başarısının, bağışçılar ve müşterilerden gelen bir güven ve destek oyu olduğuna inanıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, IDA desteğinden yararlanmaya hak kazanan gelişmekte olan ülkeleri kastederek, ayrı bir açıklamada, "Bu fon, buna en çok ihtiyaç duyan 78 ülkeyi desteklemek için kullanılacak" dedi.

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Bunun, sağlık, eğitim, altyapı ve iklim dayanıklılığına yatırım yapmak için kaynak sağlamaya yardımcı olacağını, ayrıca ekonomilerin istikrara kavuşmasına ve iş yaratılmasına yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

Dünya Bankası'na göre, IDA imtiyazlı veya piyasa altı iklim finansmanının en büyük kaynağı haline geldi ve IDA'nın son on yıldaki tüm fonlarının yaklaşık üçte ikisi Afrika ülkelerini desteklemek için kullanıldı.

IDA'nın yenilenmesi, Bankanın faaliyetlerinin önemli bir parçası olup her üç yılda bir gerçekleşmekte olup, finansmanın büyük kısmı ABD, Japonya ve İngiltere, Almanya ve Fransa gibi çeşitli Avrupa ülkelerinden sağlanmakta.

ABD bu yıl IDA'ya rekor düzeyde 4 milyar dolarlık yeni fon sağlayacağını önceden duyururken, Norveç ve İspanya gibi diğer ülkeler de mali desteklerini önemli ölçüde artırdı.

Son yıllarda IDA yardımlarından yararlanan 35 ülke, gelişmekte olan ekonomi statüsünden mezun oldu. Bunlar arasında Çin, Türkiye ve Güney Kore de yer alıyor ve bunların birçoğu artık fona bağışçı konumunda.

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#Dünya Bankası#IDA#Big Para

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