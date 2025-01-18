Dünya Bankası: Türkiye bu yıl yüzde 2.6 büyüyecek

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Rapora göre, Türkiye ekonomisi bu yıl yüzde 2.6, gelecek yıl ise yüzde 3.8 büyüyecek. Banka, Haziran 2024’teki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2025’te yüzde 3.6 ve 2026’da yüzde 4.3 büyüyeceğini öngörmüştü. Raporda, Türkiye’nin dış dengesizliklerinin iyileştiği, cari işlemler açığının keskin şekilde daraldığı, uluslararası rezervlerinin arttığı ve risk priminin düşerek ülke spreadlerinde (alım ve satım farkı) önemli bir azalmaya katkıda bulunduğu aktarıldı. Banka, küresel ekonomik büyümeye ilişkin tahminini ise bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 2.7 seviyesinde sabit tuttu. Gelişmekte olan ekonomilerin 2000’den bu yana ‘en zayıf uzun vadeli büyüme görünümüyle’ karşı karşıya olduğu vurgulandı. ABD ekonomisinin büyüme tahminin bu yıl için yüzde 1.8’den yüzde 2.3’e ve gelecek yıl için yüzde 1.8’den yüzde 2’ye çıkarıldığı aktarıldı. Euro Bölgesi ekonomisinin büyüme beklentisinin ise bu yıl için yüzde 1.4’ten yüzde 1’e ve gelecek yıl için yüzde 1.3’ten yüzde 1.2’ye indirildiği bildirildi. Çin ekonomisinin büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 4.1’den yüzde 4.5’e yükseltildi.