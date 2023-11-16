  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Döviz mevduatlarında hızlı düşüş
‹ Önceki Haber Konut fiyatları yükseldi Konut fiyatları yükseldi Sonraki Haber › Yabancılar hisse aldı Yabancılar hisse aldı

Döviz mevduatlarında hızlı düşüş

16.11.2023 - 15:08 | Son Güncelleme :
Döviz mevduatlarında hızlı düşüş | Ekonomi Haberleri

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 195,20 milyon dolar azaldı.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 195,20 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 176 milyar 10,1 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 10 Kasım ile sona eren haftada 175 milyar 814,90 milyon dolara düştü.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre milyar 757,80 milyon dolar azalarak 101 milyar 250,80 milyon dolara düşerken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 562,50 milyon dolar artarak 74 milyar 564,10 milyon dolara çıktı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 403 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 237 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 640 milyon dolar artış gösterdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.781 Değişim: 1,50% Hacim : 75.660 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.675 16.11.2023 Yüksek 7.813
Açılış: 7.675
28,6587 Değişim: -0,07%
Düşük 28,5794 16.11.2023 Yüksek 28,7038
Açılış: 28,6789
31,1600 Değişim: 0,12%
Düşük 31,0707 16.11.2023 Yüksek 31,2972
Açılış: 31,1235
1.827,19 Değişim: 1,15%
Düşük 1.803,79 16.11.2023 Yüksek 1.832,54
Açılış: 1.806,48
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.