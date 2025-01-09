  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Döviz mevduatları geriledi
‹ Önceki Haber Merkez Bankası rezervleri arttı Merkez Bankası rezervleri arttı Sonraki Haber › KKM'de gerileme sürüyor KKM'de gerileme sürüyor

Döviz mevduatları geriledi

09.01.2025 - 15:06 | Son Güncelleme :
Döviz mevduatları geriledi | Ekonomi Haberleri

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 68,4 milyon dolar azaldı.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 68,40 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 163 milyar 278,70 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3 Ocak ile sona eren haftada 168 milyar 210,30 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 268,90 milyon dolar artarak 102 milyar 747,80 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 337,30 milyon dolar azalarak 60 milyar 462,50 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 144 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 179 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 35 milyon dolar düşüş gösterdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.955 Değişim: 0,65% Hacim : 55.173 Mio.TL Son veri saati : 15:22
Düşük 9.899 09.01.2025 Yüksek 9.967
Açılış: 9.933
35,3481 Değişim: 0,03%
Düşük 35,3229 09.01.2025 Yüksek 35,3751
Açılış: 35,3389
36,5126 Değişim: 0,07%
Düşük 36,4296 09.01.2025 Yüksek 36,6064
Açılış: 36,4888
3.037,68 Değişim: 0,37%
Düşük 3.018,19 09.01.2025 Yüksek 3.038,52
Açılış: 3.026,39
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.