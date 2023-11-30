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Döviz mevduatları geriledi

30.11.2023 - 14:48 | Son Güncelleme :
Döviz mevduatları geriledi | Ekonomi Haberleri

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 678,30 milyon dolar seviyesinde düşüş gösterdi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 678,30 milyon dolar geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 176 milyar 694,9 9 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 24 Kasım ile sona eren haftada 176 milyar 16,60 milyon dolara düştü.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 233,10 milyon dolar gerileyerek 101 milyar 576,70 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 445,30 milyon dolar düşüşle 74 milyar 439,90 milyon dolar oldu.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 43 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 424 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 420 milyon dolar düşüş gösterdi.


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