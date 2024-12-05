Dönerciyi de ilgilendiriyor berberi de... 6 milyon adrese konum vergisi

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Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Yasa teklifindeki ‘harita lisans bedeli’ maddesi dikkat çekti. Buna göre, teklif yasalaşırsa yaklaşık 6 milyon esnaf internet sitesinde harita bilgisi ve konum paşlaşmak için ‘harita lisans bedeli’ ödeyecek. Bir başka ifadeyle, müşterilerinin kendilerine kolay ulaşmasını sağlamak üzere internet sitesinde konumunu paylaşan, haritasını yayınlayan pideci, restoran, cafe, berber gibi büyük küçük tüm işletmeler yıllık 1750 liradan başlayarak cirosuna göre 1 milyon 750 bin liraya varan lisans bedelleri ödeyecek. Ödenmemesi durumunda ise 10 kata kadar, yani 17 bin 500 liradan 17 milyon 500 bin liraya kadar ulaşan ceza ödemek zorunda kalacak.

TORBA YASADA YER ALDI

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden torba yasanın Coğrafi Bilgi Sistemleri Kanunu’nda değişiklik öngören maddeleri, yaklaşık 6 milyon işletmeyi, konum ve adres içeren haritalar nedeniyle cezai yaptırımla karşı karşıya bırakabilir. Kanun değişikliğinin kabulü halinde işletmeler cirolarına göre yıllık 1750 lirayla 1 milyon 750 bin liraya ulaşan tutarda lisans bedelini, Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden yatırmak zorunda olacak. Yıllık lisans bedelini yatırmayanlara ise yine cirolarına göre 10 kata kadar ceza kesilecek. Konuyu değerlendiren Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, TBMM’de görüşmeleri devam eden torba tasarının işletmeleri zorlayabileceğini anlattı. Küçükpehlivan şunları söyledi:

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‘LİSANSA ÜST SINIR GELİYOR’

“Bu teklif eğer kanunlaşırsa dünyada ilk olacak. Çin, Hindistan gibi bazı ülkeler; harita üreten, sahada bilgi toplayan şirketleri ve faaliyetleri kayıt altına alıyor ama henüz lisans bedeli getiren yok. Ayrıca yeni getirilen maddeyle lisanslı kuruluş tarafından verilen verilerin, ihtiyaç halinde devletin kurum ve kuruluşları ile paylaşılması yükümlülüğü de getiriliyor. Yine Google, Apple, Yandex, HERE, TomTom gibi yabancı firmaların lisans bedeli, kanunun mevcut halinde, yerli firmalara göre 2 kat iken, şimdi üst sınır getirilerek eşitleniyor. Yabancı firmalardan kanunun belirttiği şekilde, üretilen veriler teslim alınamadığında hiçbir yaptırım görülmüyor ama yerli firmalar için bu veriler verilmediğinde lisanslama yapılmayacak. Bu da haksız rekabet yaratabilir.”

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WHATSAPP’TAN KONUM ATAN DA CEZA ÖDER

Alim Küçükpehlivan, söz konusu değişikliğin büyük-küçük tüm işletmeleri nasıl etkileyeceğini ise şöyle anlattı:

“Ülke genelinde milyonlarca konum yayınlayan ticari işletme bulunuyor. Bu yasa, bu işletmelerin lisans almasını zorunlu kılıyor. Lisans almayanlara lisans bedelinin 10 katı para cezası getiriliyor. Yasanın tarifi ile en düşük lisans bedeli yıllık 1750 TL’den başlamaktadır (Yaklaşık 50 ABD Doları, en yüksek bedel ise yıllık 50 bin ABD Doları’dır). Konum yayınlamaktan kasıt ise ticari işletmelerin; web sitesinde adresini harita üzerinde göstermek, Whatsapp da dahil olmak üzere yılda bir kereden fazla konum göndermek/paylaşmak gibi basit kullanımlardan başlamaktadır. Ayrıca televizyon veya gazetelerde yayınlanan haritalı hava durumu, yol durumu vb. gibi bilgiler de bu kanun gereği lisansa tabi ticari faaliyetler kapsamına giriyor.”