dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 14 Şubat dolar fiyatları

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Dolar fiyatlarında son durum

14.02.2022 - 10:33
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Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.50 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.33 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 13.50 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 13.52 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.4770 TL seviyesini, en yüksek ise 13.5400 TL seviyesini görürken; kur saat 10:21 itibarıyla 13.5064 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.3940 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.3310 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.2885 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.01 oranında yükselişle 96.07 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1348 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.91 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.86 seviyesinde bulunuyor.

 


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