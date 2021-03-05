Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 5 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.52 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.00 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.42 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.53 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.4772 TL seviyesini, en yüksek ise 7.5541 TL seviyesini görürken; kur saat 10.12 itibarıyla 7.5291 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 9.0395 TL'yi görürken; şu dakikalarda 9.0029 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 10.4515 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla dolar endeksi üç ayın en yüksek seviyesini görürken, şu dakikalarda yüzde 0.11 oranında yükselişle 91.73 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise üç ayın en düşük seviyesini görürken; şu sıralarda 1.1955 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.88 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.53 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri, ABD Senato'sunda görüşülmeye başlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

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