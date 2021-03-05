‹ Önceki Haber Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi Sonraki Haber › Borsa İstanbul'da seyir yatay Borsa İstanbul'da seyir yatay

Dolar fiyatlarında son durum

05.03.2021 - 10:17 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 5 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.52 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.00 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.42 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.53 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.4772 TL seviyesini, en yüksek ise 7.5541 TL seviyesini görürken; kur saat 10.12 itibarıyla 7.5291 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 9.0395 TL'yi görürken; şu dakikalarda 9.0029 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 10.4515 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla dolar endeksi üç ayın en yüksek seviyesini görürken, şu dakikalarda yüzde 0.11 oranında yükselişle 91.73 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise üç ayın en düşük seviyesini görürken; şu sıralarda 1.1955 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.88 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.53 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri, ABD Senato'sunda görüşülmeye başlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,23% Hacim : 14.624 Mio.TL Son veri saati : 14:22
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.543
Açılış: 1.534
7,5122 Değişim: 0,01%
Düşük 7,4772 05.03.2021 Yüksek 7,5541
Açılış: 7,5113
8,9598 Değişim: -0,62%
Düşük 8,9458 05.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
409,39 Değişim: -0,24%
Düşük 407,86 05.03.2021 Yüksek 412,08
Açılış: 410,38
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.