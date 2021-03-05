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Petrol fiyatları yükseldi

05.03.2021 - 09:57
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,60 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,29 artışla 67,60 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 64,63 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun mevcut üretim kesintisine nisan ayında da devam etme kararı etkili oldu. Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin, dün video konferans yöntemiyle bir araya geldiği 14. Bakanlar Toplantısı'nda, grubun mevcut üretim kesintilerini 1 ay daha uzatması kararlaştırılırken, Rusya ve Kazakistan bu kararın dışında tutuldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Söz konusu dönemde, Rusya'nın mevsimsel nedenlerle üretimini günlük 130 bin, Kazakistan'ın da 20 bin varil artırması noktasında uzlaşıldı.

Suudi Arabistan ise gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek üretim kesintisine gelecek ay da devam etme kararı aldı. Öte yandan, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin artması dolara endeksli ham petrol fiyatlarındaki yükselişi belli ölçüde kısıtladı.

Brent petrolde teknik olarak 67,74 ile 68,55 dolar aralığının direnç, 66,93 ile 66,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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