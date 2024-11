Doğru bakımla hesaplı ısınma formülü

Haberin Devamı

Havalar soğudu, kombiler ve diğer ısıtıcıların düğmesine basıldı. Yaklaşık olarak yedi aylık ısınma maratonunu en düşük maliyetle atlatmak için herkesin farklı yöntemi var. Büyük kentlerde ağırlıklı olarak kullanılan ısınma kaynağı doğalgaz. Türkiye’de 20 milyonun üzerinde doğalgaz abonesi bulunıyor ve doğalgazın yüzde 25 ila 35’i konutlarda tüketiliyor. En son 1 Ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 38 zam gelmişti. Dolayısıyla bu yıl faturalar daha kabarık olacak. Peki faturaları düşürmek için nasıl tasarruflar yapılabilir?

Kombi ve petek bakımı, binalarda ısı yalıtımı gibi önlemler maliyetleri düşürmek için önemli. Biz de doğru bakım ve tasarrufun nasıl yapılması gerektiğini, petek-kombi bakımı için bu yıl ne kadarlık bütçe ayrılacağını araştırdık.

ORTALAMA BAKIM 2 BİN LİRA TUTUYOR

Petek ve kombi bakımı için sektörle konuştuk, tesisatçılardan fiyat aldık. Tesisatçılardan edindiğimiz bilgilere göre petek temizliği maliyeti yedi peteğe kadar ortalama bin 200 TL ila bin 700 TL arasında değişiyor. Kombi bakımı da petek bakımıyla birlikte yapılırsa ek olarak ortalama 500 ila 1000 TL daha ödenmesi gerekiyor. Yani hem kombi hem petek bakımı birlikte yapılmak istenirse ortalama maliyet 2 bin TL’yi buluyor. Konuştuğumuz tesisatçılar bakım ve temizlik işlemlerinin ortalama bir buçuk saat sürdüğünü belirtirken, “Sadece bu önlem bile enerji maliyetlerinden yüzde 20-30 tasarruf ettirecektir” dediler.

BAKIM HİZMETLERİ YETKİLİ SERVİSLERDEN ALINMALI

Doğru kombi bakımında yapılması gerekenleri de DOSİDER’e (Isıtma Cihazları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) sorduk. Başkan Ekrem Erkut, kombi cihazlarının yıllık bakımlarının düzenli olarak yapılması ve mutlaka yetkili servislerden bu hizmetin alınması gerektiğini vurguladı. Erkut, şu uyarılarda bulundu:

“Tüketicilerimizin kombi ve merkezi ısıtma sistemi cihazlarını dış hava sıcaklıkları düşmeden kontrol amaçlı devreye almalarını, kullanıcı seviyesinde ısıtma kontrollerini yapmalarını tavsiye ederiz. Diğer bir husus tüketicilerimizin can ve ürün güvenliği için bakım/onarım hizmetlerini mutlaka yetkili servislerden almaları gerektiği. Servis ihtiyaçlarında web üzerinden yapılan basit aramalarda karşılarına çıkan servis noktasının yetkili olup olmadığını mutlaka kontrol etsinler. Mümkünse ilgili markanın resmi web sayfasından yetkili servis bilgilerine, çağrı merkezlerine ulaşmak en garanti yöntem.”

1 DERECE YÜZDE 6 TASARRUF SAĞLAR

Erkut, tasarruf tüyoları da verdi. İşte o yöntemlerden bazıları...

“Kombiyi belli zaman aralıklarıyla kısa sürelerde çalıştırmak; hem daha fazla yakıt tüketimine hem de cihazın ömrünün azalmasına neden olabilir. Bunun yerine kombinizi; kısık ayarda sürekli çalıştırmak, daha az yakıt tüketimi sağlayacaktır.

Tüketiciler evlerinin kapı, cam, duvar ve çatı izolasyonunu mutlaka yaptırmalı. Giren ısı kadar çıkan da faturayı kabartır. Örneğin, çatınızda izolasyon yoksa ısı kaybı yüzde 20 civarında olur.

Radyatörler de önemli. Termostatik radyatör valfleri var, bunları taktırarak tam ve kesin bir tasarruf sağlamış olursunuz. Isıtma maliyetinizi, oda termostatı ve dış hava sensörü kullanarak da azaltabilirsiniz.

Binalarda mantolama ile izolasyon yaptırma imkânı olmayan kullanıcılar evlerindeki her bir radyatörün arkasında mutlaka ısı yansıtıcı paneller koymalı. Oda sıcaklığında her 1 derecelik düşüş yüzde 6 yakıt tasarrufu sağlar. Örneğin kombi kullanıcısı kış mevsiminde 24 C oda sıcaklığı tercih ederken aylık 1000 TL’lik doğalgaz bedeli ödüyorsa termostatik radyatör vanası kullanarak oda sıcaklıklarını 22 C olarak düzenlediğinde 100-120 TL seviyesinde tasarruf imkanı bulabilir.”

TASARRUFLU ISINMANIN YOLLARI

-Düzenli kombi ve petek bakımı yaptırılmalı.

- Oda termostatı kullanılmalı.

- Kombi kapatıl-mamalı, kısık ayarda ve sürekli çalıştırılmalı.

- Cam menfezi ve radyatörlerin önü kapatılmamalı.

- Enerji verimli ısıtma cihazları tercih edilmeli.

- İç cephe veya dış cephe yalıtırımı yaptırılmalı

- Pencere ve kapılardaki hava sızıntıları kontrol edilmeli.

15 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF

Ülkemizde kullanılan toplam enerjinin yüzde 32.7’si binalarda tüketiliyor. Bunun da yüzde 80’inini kışın ısınma, yazın ise soğutma için kullanıyoruz” diyen İZODER Başkanı Emrullah Eruslu ise Türkiye’de toplam bina stokunun yüzde 25’inin yalıtımlı olduğunu belirtti. Eruslu, “Türkiye, 2023 yılında enerji ithalatına yaklaşık 70 milyar dolar ödedi. Binalarımızı ısı yalıtımı ile daha az enerji tüketen yapılar haline getirmeyi başardığımızda her yıl yaklaşık 12-15 milyar dolarlık bir tasarruf elde edebiliriz. Isı yalıtımlı binalar enerji giderlerini yüzde 50 düşürerek bütçeye önemli bir katkı sağlıyor” dedi.

Yalıtım maliyetlerinden de bahseden Eruslu, şu bilgileri verdi: “Yalıtım yaptırırken maliyet dairenin büyüklüğü, pencere sayısı gibi etkenlere göre değişkenlik gösteriyor. Dış cephede ısı yalıtımı maliyeti, kullanılan malzemeye ve tüketici tercihlerine göre şekillenmekle birlikte metrekare başına malzeme ve işçilik bedeli 350 ila 500 TL arasında değişiyor. Genel olarak ısı yalıtım uygulamaları kullanılacak malzeme ve üzerine yapılacak uygulamalara bağlı olarak 2 ila 5 yıl içerisinde kendisini geri öder. Bugün yeni inşa edilen bir binada ısı yalıtımı uygulamalarının maliyeti toplam bina maliyetinin yüzde 2 ila 3’üne tekabül ediyor.”