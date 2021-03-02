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Doğalgaza yüzde 1 zam

02.03.2021 - 09:29
Doğalgaza yüzde 1 zam | Ekonomi Haberleri

Doğalgaz mart ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, şubatta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla bin metreküp doğal gaz için bin 289 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise bin 442 lira olarak belirlendi. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

CHP’DEN TEPKİ

CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, doğalgazın fiyat tarifelerine yüzde 1 oranında zam yapılmasına tepki göstererek, “İktidar büyük zamların yaratacağı tepkiyi, peş peşe yapılan ve adeta otomatikleşen zamlarla yönetmeye çalışıyor. Bu yıl LNG fiyatlarında da ciddi artış var. Bu durum yeni zamların kapıda olduğunu gösteriyor” dedi.


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