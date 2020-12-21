‹ Önceki Haber Dünya Bankası'ndan Türkiye'deki işletmelere finansman desteği Dünya Bankası'ndan Türkiye'deki işletmelere finansman desteği Sonraki Haber › Otomobil sektöründeki dev birleşmeye onay Otomobil sektöründeki dev birleşmeye onay

Do&Co, Delta Havayolları'na ikram sunacak

21.12.2020 - 14:05
Do&Co, Delta Havayolları'na ikram sunacak | Ekonomi Haberleri

Do&Co, ABD'li dev havayolu şirketi Delta Havayolları ile anlaşma imzaladı. Do&Co 10 yıl boyunca Delta Havayolları'na ikram hizmeti sunacak.

Dünyanın önde gelen havayolu şirketlerine ikram hizmeti veren Do&Co, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Delta Havayolları’nın ikram işlerini aldı.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre 16 Mart 2021 itibarıyla 10 yıl boyunca Delta Havayolları’nın Detroit’teki merkezi ikram tedarikçisi olduğu belirtildi.

Tüm kısa ve uzun mesafeli uçuşlarda hizmet verecek olan Do&Co, Delta Havayolları’nın 2019 yılında Detroit'ten günde 400’den fazla uçuşa ev sahipliği yaptığını açıkladı. Delta'nın 1380 adet uçağı bulunuyor.

Do&Co ABD’deki büyüme planları çerçevesinde de bu anlaşmanın büyük önem taşıdığını duyurdu.

DO&CO HİSSELERİ YÜKSELİŞTE

Do&Co hisseleri Kasım ayı başından bu yana düzenli yükseliş grafiğine sahip oldu. Kasım ayı başında 295 lira seviyesinde olan hisse geçtiğimiz Cuma günü (18/12/2020) itibarıyla 522 liraya kadar yükseldi. 2 aya yakın sürede hisse yüzde 77 oranında artış yaşadı.

ŞİRKETİN SAHİBİ TÜRK

Şirketin yönetim kurulu başkanı olarak Atilla Doğudan görev yapıyor. Gottfried Neumesiter ise icra kurulunda görevli yönetim kurulu üye olarak bulunuyor.

YÜZDE 67.69’U HALKA AÇIK

Şirketin ana ortağı Attila Doğudan Privatstiftung olarak görünüyor. Yüzde 32.31 oranında paya sahip olan Attila Doğudan Privatstiftung’un dışında kalan kısım ise halka açık. Yüzde 67.69 oranında şirketin halka açıklığı bulunuyor. Şirketin irili ufaklı bağlı ortaklığı bulunuyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.375 Değişim: -2,39% Hacim : 25.867 Mio.TL Son veri saati : 16:45
Düşük 1.369 21.12.2020 Yüksek 1.402
Açılış: 1.402
7,6764 Değişim: 0,63%
Düşük 7,6381 21.12.2020 Yüksek 7,7362
Açılış: 7,6381
9,3730 Değişim: 0,22%
Düşük 9,3081 21.12.2020 Yüksek 9,4270
Açılış: 9,3526
464,74 Değişim: 0,69%
Düşük 456,54 21.12.2020 Yüksek 472,37
Açılış: 461,55
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.