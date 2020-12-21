Do&Co, Delta Havayolları'na ikram sunacak | Ekonomi Haberleri

Do&Co, ABD'li dev havayolu şirketi Delta Havayolları ile anlaşma imzaladı. Do&Co 10 yıl boyunca Delta Havayolları'na ikram hizmeti sunacak.

Dünyanın önde gelen havayolu şirketlerine ikram hizmeti veren Do&Co, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Delta Havayolları’nın ikram işlerini aldı.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre 16 Mart 2021 itibarıyla 10 yıl boyunca Delta Havayolları’nın Detroit’teki merkezi ikram tedarikçisi olduğu belirtildi.

Tüm kısa ve uzun mesafeli uçuşlarda hizmet verecek olan Do&Co, Delta Havayolları’nın 2019 yılında Detroit'ten günde 400’den fazla uçuşa ev sahipliği yaptığını açıkladı. Delta'nın 1380 adet uçağı bulunuyor.

Do&Co ABD’deki büyüme planları çerçevesinde de bu anlaşmanın büyük önem taşıdığını duyurdu.

DO&CO HİSSELERİ YÜKSELİŞTE

Do&Co hisseleri Kasım ayı başından bu yana düzenli yükseliş grafiğine sahip oldu. Kasım ayı başında 295 lira seviyesinde olan hisse geçtiğimiz Cuma günü (18/12/2020) itibarıyla 522 liraya kadar yükseldi. 2 aya yakın sürede hisse yüzde 77 oranında artış yaşadı.

ŞİRKETİN SAHİBİ TÜRK

Şirketin yönetim kurulu başkanı olarak Atilla Doğudan görev yapıyor. Gottfried Neumesiter ise icra kurulunda görevli yönetim kurulu üye olarak bulunuyor.

YÜZDE 67.69’U HALKA AÇIK

Şirketin ana ortağı Attila Doğudan Privatstiftung olarak görünüyor. Yüzde 32.31 oranında paya sahip olan Attila Doğudan Privatstiftung’un dışında kalan kısım ise halka açık. Yüzde 67.69 oranında şirketin halka açıklığı bulunuyor. Şirketin irili ufaklı bağlı ortaklığı bulunuyor.

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