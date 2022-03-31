Dış ticaret istatistikleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 135,5 artarak 3 milyar 347 milyon dolardan, 7 milyar 881 milyon dolara yükseldi. Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 25,4, ithalat yüzde 44,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı Dış Ticaret İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artarak 20 milyar 4 milyon dolar, ithalat yüzde 44,5 artarak 27 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 21,4, İTHALAT YÜZDE 49,2 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 artarak 37 milyar 580 milyon dolar, ithalat yüzde 49,2 artarak 55 milyar 733 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ŞUBAT AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 25,5, İTHALAT YÜZDE 26,8 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Şubat ayında yüzde 25,5 artarak 15 milyar 246 milyon dolardan, 19 milyar 130 milyon dolara yükseldi.

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Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 26,8 artarak 15 milyar 523 milyon dolardan, 19 milyar 690 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 560 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 26,2 artarak 38 milyar 820 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,2 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ŞUBAT AYINDA YÜZDE 135,5 ARTTI

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 135,5 artarak 3 milyar 347 milyon dolardan, 7 milyar 881 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Şubat ayında yüzde 82,7 iken, 2022 Şubat ayında yüzde 71,7'ye geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE YÜZDE 183,3 ARTTI

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 183,3 artarak 6 milyar 408 milyon dolardan, 18 milyar 153 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Şubat döneminde yüzde 82,8 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 67,4'e geriledi.

ŞUBAT AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 94,4 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Şubat ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak-Şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

ŞUBAT AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 82,8 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Şubat ayında ara mallarının payı yüzde 82,8, sermaye mallarının payı yüzde 9,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,4 oldu.

İthalatta, 2022 Ocak-Şubat döneminde ara mallarının payı yüzde 83,4, sermaye mallarının payı yüzde 9,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 6,8 oldu.

ŞUBAT AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 785 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 299 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 98 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 85 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 70 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,7'sini oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 3 milyar 402 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 519 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 109 milyon dolar ile İtalya, 2 milyar 45 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 1 milyar 953 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,0'ını oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Şubat ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 3 milyar 858 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 176 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 835 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 60 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 58 milyon dolar ile Hindistan izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,4'ünü oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 8 milyar 496 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 270 milyon dolar ile Çin, 3 milyar 275 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 339 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 780 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,8'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 4,2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 4,2 arttı, ithalat yüzde 3,0 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 25,5, ithalat yüzde 44,6 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 2,8 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Şubat ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8'dir. Ocak-Şubat döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,9'dur. Ocak-Şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,6'dır.

Şubat ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 68,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,5'dir. Ocak-Şubat döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 65,6'dır. Ocak-Şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,7'dir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2022 YILI ŞUBAT AYINDA 18 MİLYAR 836 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2022 yılı Şubat ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 artarak 18 milyar 836 milyon dolar, ithalat yüzde 42,4 artarak 26 milyar 460 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 116,0 artarak 3 milyar 530 milyon dolardan, 7 milyar 625 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Şubat ayında yüzde 81,0 iken, 2022 Şubat ayında yüzde 71,2'ye geriledi.

İHRACAT 2022 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE 35 MİLYAR 514 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artarak 35 milyar 514 milyon dolar, ithalat yüzde 46,4 artarak 53 milyar 290 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 150,1 artarak 7 milyar 108 milyon dolardan, 17 milyar 776 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Şubat döneminde yüzde 80,5 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 66,6'ya geriledi.

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