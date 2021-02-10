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Dış ticaret endeksleri açıklandı

10.02.2021 - 12:04
Dış ticaret endeksleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

İhracat birim değer endeksi, Aralık 2020'de yıllık bazda yüzde 2,8, ithalat birim değer endeksi de yüzde 3,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılının aralık ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 yükseldi. Endeks bu dönemde yıllık bazda, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,2 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,6 artarken, yakıtlarda yüzde 23 azaldı.

İhracat birim değer endeksi 2020 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttı. Endeks, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azaldı.

İthalat birim değer endeksi ise Aralık 2020'de yıllık bazda yüzde 3,8 artış kaydetti. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10 yükselirken, yakıtlarda yüzde 27,9 geriledi.

İthalat birim değer endeksi 2020 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 0,5 arttı. Endeks, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,2 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ

İhracat miktar endeksi Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 30,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,1 artarken, yakıtlarda yüzde 34,2 düştü.

İhracat miktar endeksi 2020 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 yükseldi. Endeks, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,7 azaldı.

İthalat miktar endeksi ise söz konusu ayda, yıllık bazda yüzde 6,6 artış kaydetti. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,8 ve yakıtlarda yüzde 3 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 değer kazandı.

İthalat miktar endeksi 2020 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 9,4 arttı. Endeks, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,8 yükseldi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Kasım 2020'de 170 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,8 artarak, Aralık 2020'de 179,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Aralık 2019'da 168,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 8,3 değer kazanarak, Aralık 2020'de 182,9 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Kasım 2020'de 145,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,9 azalarak, Aralık 2020'de 140,8 olarak gerçekleşti. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Aralık 2019'da 141,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,6 yükselerek, Aralık 2020'de 147,8 kaydedildi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Aralık 2019'da 105,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1 puan azalarak, Aralık 2020'de 104,8 olarak kayıtlara geçti.

Dış ticaret haddi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan artarak 105,7 oldu. 2020 yılında ise önceki yıla göre 4,1 puan artarak 106,8'e yükseldi.


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